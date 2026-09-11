Fernando Encinar, presidente de Idealista España tras sustituir a su hermano Jesús, que seguirá como CEO global

Idealista anuncia su entrada en el mercado francés tras consolidarse en España, Italia y Portugal, reforzando su estrategia internacional.

El consejo de administración también sufre cambios: César Oteiza sale como consejero y Andrea María Viale asume el cargo de secretaria consejera.

El cambio afecta solo a la estructura societaria en España; Jesús Encinar sigue como CEO global del grupo Idealista.

Fernando Encinar ha sido nombrado presidente de Idealista España, reemplazando a su hermano Jesús Encinar.

Idealista ha nombrado a Fernando Encinar Rodríguez nuevo presidente de su sociedad en España. Sustituye en el cargo a su hermano Jesús Encinar, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicado este jueves.

El cambio, sin embargo, se limita a la estructura societaria de Idealista en España y no supone la salida de Jesús Encinar de la dirección de la compañía.

Según explican desde el portal inmobiliario, cada país en el que opera cuenta con su propia sociedad y su correspondiente consejo de administración. Fernando Encinar pasa ahora a presidir la sociedad española, mientras Jesús Encinar continúa al frente de Idealista a nivel global.

Desde la compañía explican que se trata de un cambio principalmente operativo.

Jesús Encinar pasa buena parte de su tiempo fuera de España debido a la actividad internacional del grupo, por lo que Fernando asumirá las funciones de representación, firma y otras cuestiones legales vinculadas al día a día de la sociedad española.

Los cambios en el consejo de administración incluyen también la salida de César Oteiza como consejero. Además, Andrea María Viale cambia sus funciones y pasa de secretaria no consejera a secretaria consejera.

Los hermanos Encinar fundaron Idealista junto a César Oteiza en el año 2000. Uno de los últimos grandes movimientos en el accionariado de la compañía se produjo en 2024, cuando el fondo británico Cinven adquirió el 70% de la empresa en una operación que valoró Idealista en 2.900 millones de euros.

Más allá de sus puestos en el consejo de administración, Jesús Encinar continúa como consejero delegado de Idealista, Fernando Encinar mantiene sus funciones como director de Comunicación y Marketing y César Oteiza sigue como director de Operaciones.

Coincidiendo con esta reestructuración del consejo, el portal inmobiliario anunció el jueves el inicio de sus operaciones en Francia, un mercado al que llega tras consolidar su presencia en España, Italia y Portugal y con el objetivo de reforzar su estrategia de crecimiento internacional.