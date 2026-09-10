Vivienda reparte 40,4 millones en ayudas directas sin convocatoria pública para realojos y vivienda asequible

Otras partidas incluyen subvenciones para Ceuta, Sevilla, Éibar y universidades catalanas, con ejecución de hasta seis años y adjudicación transparente de viviendas.

La Comunidad de Madrid obtendrá 8,38 millones para realojar familias de la Cañada Real y mejorar viviendas de destino.

Barcelona recibirá un máximo de 15,7 millones de euros para construcción de viviendas asequibles y 250.000 euros para el Housing Summit 2026.

El Ministerio de Vivienda otorgará hasta 40,41 millones de euros en ayudas directas para realojos y vivienda asequible sin convocatoria pública.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana concederá subvenciones directas por un importe máximo de 40,41 millones de euros para financiar actuaciones de realojo, promover viviendas de alquiler asequible o social y construir viviendas protegidas, entre otros proyectos.

Las ayudas se regulan a través de un Real Decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las subvenciones se concederán de forma directa por razones de interés público, social y económico, lo que permite prescindir de una convocatoria pública.

La norma entrará en vigor mañana y contempla distintas partidas. Entre ellas destaca la destinada al Ayuntamiento de Barcelona, que podrá recibir un máximo de 15.777.360 euros para promover la construcción de viviendas o alojamientos destinados al alquiler asequible o social.

El consistorio barcelonés dispondrá asimismo de un máximo de 250.000 euros para la organización del encuentro Housing Summit 2026.

Por su parte, la Comunidad de Madrid percibirá un importe máximo de 8.375.000 euros para impulsar los realojos de familias residentes en la Cañada Real y las obras de habitabilidad, accesibilidad o adecuación de los inmuebles de destino.

Dentro de las actuaciones para incrementar el parque público de alquiler asequible o social, Vivienda asigna una cantidad máxima de 5.399.120 euros al Área Metropolitana de Barcelona y de 4 millones de euros a la Diputación de Sevilla.

Adicionalmente, la entidad pública empresarial Casa 47 contará con una subvención de un máximo de 3.560.630 euros para la promoción de cerca de 90 viviendas protegidas destinadas al arrendamiento en Loma Colmenar (Ceuta).

En el ámbito municipal y académico, el Ayuntamiento de Éibar (Guipúzcoa) recibirá hasta 3 millones de euros para la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana en el barrio de Murrategi.

Mientras, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona contarán con 50.000 euros conjuntos (12.500 euros cada una) para actividades de formación e investigación a través de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda.

Pago único

Las subvenciones se abonarán en un único pago anticipado. El plazo de ejecución de las actuaciones de realojo, alquiler asequible y regeneración urbana será de hasta seis años, prorrogables por un máximo de tres años adicionales.

Para las actividades de la Cátedra Barcelona el plazo será de tres años, y para el Housing Summit 2026, de un año.

Asimismo, las adjudicaciones de las viviendas de alquiler asequible o social construidas con estas ayudas deberán realizarse a través de los registros de demandantes de vivienda u otras fórmulas objetivas, transparentes y públicas.