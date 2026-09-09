Los extranjeros con las rentas más altas que buscan hipoteca en España son suizos: ingresan más de 9.300€ al mes por hogar

La Comunidad Valenciana es la región más demandada por extranjeros para solicitar hipotecas, seguida de Andalucía y Cataluña.

El precio medio de compra de vivienda entre extranjeros no residentes es de 265.093 euros, un 3,6% más que el año anterior.

Alemanes lideran la solicitud de hipotecas entre extranjeros no residentes, seguidos de británicos y suizos, aunque estos últimos son los que disponen de más ingresos.

Los suizos son los extranjeros con mayor poder adquisitivo que buscan hipoteca en España, con ingresos medios superiores a 9.300 euros al mes por hogar.

Comprar una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos para muchos españoles. Los precios siguen subiendo y los salarios no avanzan al mismo ritmo. Ahorrar para pagar la entrada y conseguir una hipoteca es cada vez más difícil, sobre todo para los jóvenes.

Sin embargo, la situación es diferente para los compradores que llegan desde otros países de Europa. Sus altos salarios y su capacidad económica les permiten afrontar precios más elevados y han convertido España en un destino atractivo para comprar e invertir en vivienda.

Entre ellos destacan los suizos. Es la nacionalidad con mayor poder adquisitivo que busca una hipoteca en nuestro país.

El contraste es importante. Más de la mitad de los españoles cree que sólo podrá tener una vivienda en propiedad si la hereda. Y quienes consiguen comprar necesitan pedir cada vez más dinero al banco.

El 68% de quienes compraron una vivienda durante los primeros meses de 2026 necesitó contratar una hipoteca, según Fotocasa Research.

El importe medio de las hipotecas alcanzó en junio los 178.365 euros según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 6% más que un año antes y una cifra récord.

Mientras tanto, los extranjeros mantienen su interés por entrar en el mercado español. Según el último informe elaborado por Idealista, los alemanes son los que más hipotecas solicitan y concentran el 15,6% de las peticiones de los no residentes. Por detrás aparecen los británicos, con un 13,2%, y los suizos, con un 8,1%.

Pero ese tercer puesto ocupado por Suiza esconde otro liderazgo. No son los que más hipotecas piden, pero sí los que llegan con el bolsillo más holgado.

Los hogares suizos que buscan financiación para comprar una vivienda en España disponen de más de 9.300 euros al mes.

Ninguna de las principales nacionalidades analizadas en el informe del portal inmobiliario alcanza esa cantidad, ni siquiera las que le preceden.

Los estadounidenses son los que más se acercan, con 8.514 euros mensuales por hogar. A partir de ahí, la distancia aumenta.

Los británicos cuentan con 6.977 euros mensuales. Les siguen los irlandeses, con 6.669 euros, y los suecos, con 6.601 euros.

Alemanes y holandeses se quedan por debajo de los 6.600 euros, pese a que los primeros son los que lideran la solicitud de hipotecas en España, con el 15,6% de las peticiones.

En el otro extremo aparecen Bélgica, Francia e Italia. Los belgas disponen de 5.889 euros mensuales y los franceses de 5.845 euros. Los italianos cierran la clasificación, con 5.249 euros al mes por hogar.

Bolsillo más holgado

La diferencia con los españoles no se queda sólo en los ingresos. Esa mayor capacidad económica también se refleja en las viviendas que buscan.

Según detalla Idealista, el precio medio de compra entre los extranjeros no residentes alcanza los 265.093 euros.

Supone un 3,6% más que hace un año y supera los 207.569 euros de media del conjunto de operaciones.

Eso sí, tener más dinero no significa necesariamente buscar viviendas de lujo. Casi siete de cada diez solicitudes corresponden a inmuebles que cuestan menos de 200.000 euros. Sólo el 2,7% busca financiación para casas de más de medio millón.

También necesitan menos ayuda del banco para cerrar la compra. La hipoteca solicitada representa de media el 68% del precio de la vivienda. Este porcentaje se había situado entre el 71% y el 75% en los trimestres anteriores.

Sin embargo, la cuota tampoco aprieta igual todos los bolsillos. El pago de la futura hipoteca supondría de media el 23% de sus ingresos.

Es el nivel más bajo del último año y cuatro puntos menos que en el primer trimestre.

Zonas demandadas

A la hora de elegir casa, el Mediterráneo concentra buena parte de las miradas. La Comunidad Valenciana reúne el 32,3% de las solicitudes de hipotecas de extranjeros no residentes. Prácticamente una de cada tres.

Andalucía ocupa la segunda posición, con el 19,9%, y Cataluña alcanza el 14%. Por detrás aparecen Madrid, con el 6,5%; Canarias, con el 6,3%; Baleares, con el 5,8%, y Murcia, con el 5,4%.