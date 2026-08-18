Amancio Ortega se refuerza en Reino Unido con la compra de un complejo de apartamentos en Londres por 175 millones

Las claves

Las claves Generado con IA Amancio Ortega, a través de Pontegadea, adquiere un complejo de apartamentos en Baker Street, Londres, por 175 millones de euros. Es la primera inversión de Pontegadea en el sector de vivienda de alquiler (build to rent) en Reino Unido. Con esta operación, Ortega suma cerca de 15 activos inmobiliarios en Londres, con un valor total superior a 4.200 millones de euros. La compra forma parte de una estrategia internacional que incluye recientes adquisiciones en Australia y Francia, y la venta de su participación en la red eléctrica portuguesa.

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través de su brazo inversor Pontegadea, refuerza su presencia en Reino Unido tras adquirir en Londres un complejo de apartamentos por 150 millones de libras (175 millones de euros).

En concreto, el complejo de apartamentos está localizado en Baker Street, en pleno barrio londinense de Marylebone.

Supone la entrada de la firma en el sector de la vivienda de alquiler (build to rent) en Reino Unido, según ha informado el medio Green Street News.

Esta adquisición se cerró el pasado mes de febrero y para esta operación la empresa constituyó una nueva filial en el Reino Unido y financió la operación mediante un préstamo intragrupo, según informa Expansión.

De esta forma, Londres se ha convertido en una de las ciudades favoritas de Ortega para invertir, con cerca ya de 15 activos inmobiliarios valorados en conjunto en más de 4.200 millones de euros.

Reino Unido es uno de los países favoritos de Pontegadea para invertir.

Así, su filial británica, Pontegadea UK LTD, cifraba en 2.654,5 millones de libras (unos 3.160 millones de euros) el valor de sus activos inmobiliarios en 2025, un 10,8% más.

Australia

Esta nueva compra llega después de que el vehículo inversor de Amancio Ortega desembarcara en Australia de la mano del consorcio liderado por el fondo Macquarie tras completar el pasado viernes la adquisición del holding logístico australiano Qube, en una operación valorada en 11.700 millones de dólares australianos (7.165,94 millones de euros).

Además, a finales de julio, la firma se reforzó en Francia tras adquirir por 850 millones de euros el complejo de oficinas Capital 8 de París en lo que es la mayor operación inmobiliaria de oficinas individuales ejecutada en la Europa continental desde 2022.

Mientras que a finales de la semana pasada acordó la venta de su participación del 13,7% al Estado portugués en el operador de la red eléctrica Redes Energéticas Nacionais (REN).

Una operación que se realizará con la transferencia de 91,7 millones de acciones a la sociedad estatal Parpública.

De esta forma, el brazo inversor de Amancio Ortega se sigue fortaleciendo tras ganar 10.055 millones de euros en 2025, un 7,8% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En concreto, los activos del conglomerado empresarial alcanzaron los 117.083 millones de euros de valoración. Esto supone un incremento del 5,8% respecto a los 110.615 millones de euros de 2024.