La adquisición de viviendas por marroquíes se dispara en España: son la población no europea que más casas compra

El aumento de compradores extranjeros contrasta con la caída del 2,3% en las compraventas realizadas por nacionales españoles.

El liderazgo marroquí en el mercado residencial español supera ampliamente al de otros países no europeos como China (2,73%) y Estados Unidos (1,96%).

Marruecos representa el 6,09% de las compras extranjeras de vivienda en España, solo por detrás de Reino Unido, Países Bajos y Alemania.

Las compras de vivienda por marroquíes en España crecieron un 20,2% en el segundo trimestre de 2026, siendo la nacionalidad no europea que más casas adquiere.

El mercado de la vivienda empieza a mostrar signos de agotamiento entre los compradores españoles. Las compraventas cayeron un 2,3% interanual en el segundo trimestre de 2026 y el acceso a una casa se complica.

En cambio, la demanda extranjera sigue creciendo. Los compradores internacionales protagonizaron más de 26.800 operaciones entre abril y junio, un 11% más que hace un año, según el Colegio de Registradores. Ya concentran el 15,98% de todas las compras de vivienda en el país, el porcentaje más alto de la serie histórica.

Entre ellos, Marruecos pisa el acelerador. Los marroquíes son la nacionalidad de fuera de Europa que más vivienda compra en España. Dispararon un 20,2% sus compras de vivienda en España durante el segundo trimestre de 2026.

Según el informe de la corporación, pasaron de 1.336 operaciones en 2025 a 1.606 este año. 270 viviendas más en apenas doce meses. Un avance que choca de frente con la evolución de la demanda de nacionales.

Sin embargo, el salto no es un hecho aislado. Marruecos lleva años escalando posiciones entre los principales compradores extranjeros. Su peso rondaba el 2% de las operaciones internacionales en 2013, mientras que ahora alcanza el 6,09%.

La distancia con los grandes compradores europeos se ha estrechado hasta prácticamente desaparecer. Sólo Reino Unido, Países Bajos y Alemania tienen actualmente más peso. Los británicos concentran el 6,99% de las compras extranjeras y los neerlandeses el 6,94%.

Alemania se queda en el 6,11% y Marruecos le pisa ya los talones. Apenas 0,02 puntos porcentuales separan a alemanes y marroquíes. La distancia es mínima y refleja el cambio que ha sufrido el mapa del comprador extranjero en España durante los últimos años.

El país norteafricano ha dejado atrás a mercados europeos con mucha más tradición en el ladrillo español. Francia representa ahora el 4,97% de las operaciones extranjeras, mientras Italia se sitúa en el 5,13%.

Y entre los países de fuera de Europa, los siguientes puestos quedan también a gran distancia. China concentra el 2,73% de las compraventas extranjeras y Estados Unidos, el 1,96%, frente al 6,09% que representa Marruecos, líder en el ranking.

Líder no europeo

La evolución, sin embargo, no ha sido una línea recta. Marruecos fue ganando peso durante años hasta alcanzar uno de sus puntos más altos alrededor de 2021.

Después perdió parte del terreno conquistado. Su cuota sobre las compras extranjeras descendió y terminó en el 5,37% en el segundo trimestre de 2023.

Sin embargo, Marruecos perdió cuota sin perder su corona fuera de Europa. Incluso en el segundo trimestre de 2023, cuando su peso había caído al 5,37%, seguía claramente por delante del resto de grandes compradores no europeos.

Rusia representaba entonces el 3,43% de las operaciones extranjeras y China el 3,09%. Estados Unidos se quedaba en el 1,35%.

Desde entonces, Marruecos ha vuelto a ganar terreno. Su cuota subió al 6,10% en el segundo trimestre de 2024. Un año después se moderó hasta el 5,67%. Ahora recupera prácticamente todo ese espacio y vuelve al 6,09%.

Marruecos recupera así fuerza en un mercado que también está cambiando por el tipo de comprador.

El crecimiento internacional no está impulsado principalmente por quienes buscan una segunda residencia en España, ya que las nacionalidades asociadas a este mercado aumentan sus operaciones sólo un 3,3%.

El mayor empuje llega de nacionalidades residentes que compran mayoritariamente una primera vivienda. Marruecos forma parte de este grupo.

Rumanía también destaca, con un aumento del 24,2%. Mientras que las nacionalidades sudamericanas, consideradas en conjunto, disparan sus operaciones un 42%.

Este dato llama la atención puesto que el fuerte flujo migratorio que recibe España desde Latinoamérica todavía no se refleja con la misma intensidad en la compra de vivienda.

Colombia fue la nacionalidad que más inmigrantes aportó a España en el primer trimestre de 2026, con 38.600 llegadas, frente a las 25.700 de Marruecos.

Sin embargo, esta diferencia se invierte en el mercado residencial. Los colombianos, siguiente nacionalidad no europea con más peso en las compras detrás de Marruecos en este segundo trimestre del año, representan sólo el 1,33% de las compras de vivienda realizadas por extranjeros, mientras que los marroquíes concentran el 6,09%.

Marruecos consolida así su peso en el mercado residencial español. El país ha mantenido su liderazgo entre los compradores de fuera de Europa incluso en los años de retroceso y ahora vuelve a acelerar.

Un avance que coincide con la pérdida de fuerza de la demanda nacional y con un peso récord de los extranjeros en la compra de vivienda en España.