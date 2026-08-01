La factura inmobiliaria de los incendios: reconstruir 1.580 viviendas afectadas superaría los 157 millones de euros

Expertos advierten que la prevención es clave para reducir el impacto económico y ambiental, aunque España destina menos recursos a esta tarea que la media europea.

La mayoría de las viviendas afectadas se concentran en la Comunidad de Madrid, especialmente en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

El incendio en Ávila ha arrasado más de 50.000 hectáreas y es considerado el más grave de la historia reciente de España.

Reconstruir las 1.580 viviendas afectadas por los incendios en Ávila y Madrid costaría al menos 157,1 millones de euros.

Apagar el fuego es sólo el primer paso. La recuperación de las zonas arrasadas por los incendios exigirá ahora una inversión millonaria para reparar viviendas, infraestructuras y servicios.

A la factura de más de 3.362 millones de euros que, según las estimaciones de la patronal de empresas forestales, ya supone extinguir la ola de incendios de este verano, se suma ahora el coste de reconstruir todas las residencias afectadas.

Sólo recuperar las 1.580 situadas dentro del perímetro de los incendios de Ávila y Madrid requeriría una inversión de 157,1 millones de euros, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista.

La magnitud de los incendios explica la dimensión de la factura. Sólo el fuego declarado en Ávila ha arrasado más de 50.000 hectáreas y ya está considerado el incendio más importante y más agresivo de la historia de España, según palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sumado a los fuegos de Madrid y Toledo, la superficie calcinada supera las 77.000 hectáreas.

En el conjunto del país, las estimaciones del sistema europeo EFFIS elevan la superficie quemada este año a unas 221.578 hectáreas en 380 incendios declarados entre el 1 de enero y el 31 de julio.

Las previsiones apuntan además a que la cifra seguirá aumentando mientras avancen las labores de medición.

El estudio elaborado a partir de imágenes del programa europeo Copernicus y datos del Catastro, calcula que dentro de la superficie afectada hay 511 pisos y 1.069 chalets, con un valor conjunto de 343,9 millones de euros.

Sin embargo, la inversión necesaria para recuperar esas viviendas sería inferior a su valor de mercado.

El informe estima un coste de reforma de 157,1 millones de euros.

De esa cantidad, 22,5 millones corresponden a pisos y otros 134,6 millones a chalets, que concentran la mayor parte del parque residencial afectado.

Los expertos recuerdan que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el impacto de los grandes incendios.

La gestión del monte, la limpieza de la vegetación, el mantenimiento de cortafuegos o la vigilancia en las épocas de mayor riesgo ayudan a limitar la propagación del fuego y, con ello, el coste económico de los daños.

Sin embargo, desde Greenpeace advierten de que España sigue destinando pocos recursos a la prevención.

Según los últimos datos de Eurostat, España dedica a la prevención y protección contra incendios el 0,4% de su gasto público, una cantidad que está por debajo de la media de la Unión Europea, situada en el 0,5% y sin cambios desde 2015.

La peor factura

El municipio con el mayor impacto económico de este incendio es San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid.

El estudio identifica 619 viviendas de este pueblo dentro del perímetro del incendio. Su valor de mercado supera los 132 millones de euros y el coste estimado para su recuperación alcanza los 64 millones.

El segundo municipio más afectado es Pelayos de la Presa. Allí se localizan 418 viviendas de las 1.580 afectadas y la factura de su reconstrucción rondaría los 34,1 millones de euros.

Villa del Prado ocupa el tercer lugar. Sus 306 chalets requerirían una inversión cercana a los 36,6 millones de euros para recuperar los inmuebles afectados.

En la provincia de Ávila destaca El Tiemblo. El informe sitúa dentro del perímetro del incendio 180 viviendas de este municipio.

Su recuperación costaría más de 16,4 millones de euros.

Madrid, la más perjudicada

La mayor parte de los inmuebles afectados se encuentran en la Comunidad de Madrid. El estudio contabiliza 1.351 viviendas repartidas en cinco municipios.

Su valor de mercado asciende a 296,1 millones de euros y el coste de recuperación supera los 135,7 millones.

Por su parte, en Ávila, el perímetro afectado engloba 229 viviendas distribuidas en siete municipios.

El valor conjunto de esos inmuebles alcanza los 47,8 millones de euros y la reconstrucción tendría un coste estimado de 21,5 millones.

La estimación de Idealista sólo cuantifica el coste de recuperar las viviendas situadas dentro del perímetro afectado detectado por Copernicus.

A esa cifra habrá que sumar los daños en carreteras, infraestructuras, explotaciones agrícolas, negocios y espacios naturales, además del gasto que ya ha supuesto extinguir los incendios, por lo que la factura definitiva total tardará meses en conocerse.