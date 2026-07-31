El ICO dará ayudas no reembolsables del 30% de la inversión a los promotores que hagan pisos de alquiler barato

El ICO también prepara otra línea de crédito de 6.000 millones para facilitar la entrada de inversores a largo plazo en estas promociones.

Las administraciones públicas deberán aportar el suelo, que será destinado a vivienda protegida y revertirá al Estado en 75 años.

El precio máximo del alquiler será de nueve euros por metro cuadrado, sin incluir garaje y trastero, y los inquilinos estarán protegidos.

El ICO lanza una línea de crédito de 6.250 millones para promover viviendas de alquiler asequible, condonando el 30% de la inversión a los promotores.

El ICO ha puesto en marcha una nueva línea de crédito promotor con 6.250 millones de euros para hacer viviendas para alquilar a precios asequibles en los que se condonará al constructor un 30% de la inversión. Se trata de operaciones a largo plazo, con protección para los inquilinos, que no pagarán más de nueve euros el metro cuadrado, aparte del garaje y el trastero.

Ese es uno de los instrumentos estrella del ICO, a partir del fondo España Crece, que se aprobó la semana pasada en el consejo de la entidad y que estarán disponibles a partir del 1 de septiembre. Fuentes del ICO aseguran que será clave para las grandes capitales, pero también para llevar el alquiler barato a otras ciudades intermedias a las que no llega mano de obra por problemas de vivienda.

Este instrumento financiero exige que las administraciones públicas aporten el suelo que tengan para promover vivienda asequible, gratis o a precios simbólicos, a sabiendas de que se trata de vivienda protegida que, tras 75 años, revertirá al Estado.

El ICO plantea promociones en las que dará un plazo de siete años al promotor para empezar a amortizar y pagar, de forma que tenga tiempo de ocupar la promoción con inquilinos fiables y ofrecésela a otros inversores a largo plazo.

La entidad prepara incluso otra línea de crédito con 6.000 millones para que esos inversores a largo plazo puedan entrar en las promociones, incluso para que se encadenen inversores a lo largo de toda la vida del activo, con la correspondiente rentabilidad que ofrezca.

Desde el ICO aseguran que no se trata de competir con la banca, sino de colaborar con ella. Con estas operaciones se pueden generar otras muchas con las entidades financieras en las que se comparta el riesgo, como las que hasta ahora han realizado y que suponen ya líneas por más de 8.000 millones de euros.

Los responsables del ICO están ya en contacto con todas las CCAA y ayuntamientos que pueden aportar suelo para que conozcan el producto y puedan mover la construcción de viviendas, siempre en colaboración con el capital privado.

Estos créditos promotor para vivienda en alquiler asequible son uno de los primeros productos que se van a poner en marcha dentro del España Crece. pero antes de final de año habrá más instrumentos para pymes, tecnología, internacionalización, etc... que se irán poniendo en marcha de forma progresiva.

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