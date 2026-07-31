El alquiler de vivienda registra su menor subida en casi 20 años porque las familias no pueden pagar rentas más altas

El estancamiento de los precios no implica un acceso más fácil a la vivienda; muchas familias se ven obligadas a buscar en municipios periféricos con precios más bajos.

La demanda de vivienda en alquiler sigue siendo muy elevada y supera ampliamente la oferta, con una media de 143 interesados por vivienda en apenas diez días.

El número de personas por hogar en alquiler ha aumentado, especialmente en provincias como Barcelona, Baleares y Madrid, para repartir el gasto y no superar el 35-40% de los ingresos en alquiler.

El precio del alquiler en España subió solo un 0,1% en el segundo trimestre, el menor incremento desde 2007, debido a que las familias no pueden asumir rentas más altas.

Los hogares han tocado techo. El precio del alquiler cerró el segundo trimestre con una subida de apenas el 0,1%, la menor registrada para este periodo desde el año 2007.

Así lo reflejan los últimos datos de Fotocasa, que apuntan a un cambio de tendencia tras años de fuertes incrementos. Y es que, aunque el alquiler sigue encareciéndose, el ritmo de subida se ha reducido a su mínimo de los últimos casi 20 años.

Sin embargo, esa moderación no se debe a que haya más viviendas disponibles ni a que la demanda se haya reducido. Los expertos coinciden en que el mercado empieza a estabilizarse porque las familias ya no tienen capacidad para asumir rentas más elevadas.

Aun así, pese a esta leve bajada mensual, el precio es un 2,9% superior en comparación con hace un año, según los datos del Observatorio del Alquiler, y alcanza una media de 14,79 euros por metro cuadrado.

Para María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, esta moderación responde a que la capacidad económica de los hogares "ha alcanzado su límite".

La portavoz considera que el mercado entra en una nueva fase y apunta a una mayor estabilización de los precios durante los próximos meses, con posibles descensos en algunos de los mercados más tensionados.

Esa misma lectura comparte el Observatorio del Alquiler. Su presidente, Gerardo Neistat, explica a EL ESPAÑOL-Invertia que la ralentización no es algo puntual, sino una tendencia que comenzó en la segunda mitad de 2025 y ha continuado durante este año.

Cambio de tendencia

Según señala el experto, muchas de las subidas actuales son ya tan reducidas que el mercado se encuentra prácticamente estabilizado.

Sin embargo, ese freno en los precios no significa que acceder a una vivienda sea más fácil. Al contrario.

Cada vez más familias se ven obligadas a ampliar su búsqueda hacia municipios del área metropolitana y otras localidades en la periferia con precios más bajos.

Según el último estudio del Observatorio del Alquiler, la media nacional se sitúa en 2,1 convivientes por hogar en alquiler, mientras que en provincias como Barcelona, Baleares y Madrid el número de residentes por vivienda ha aumentado aproximadamente de 2,2 a 2,5 personas respecto a finales de 2023.

El organismo atribuye esta situación al límite de capacidad de pago de las familias. Cada vez más personas comparten vivienda para no destinar más del 35% o el 40% de sus ingresos al alquiler.

El número de convivientes por hogar ha aumentado precisamente para repartir ese gasto y poder seguir accediendo a una vivienda.

Además, el Observatorio recuerda que el problema no depende únicamente del precio del alquiler. También influye el menor poder adquisitivo de los españoles.

Según detalla Neistat, el salario medio en España continúa entre un 20% y un 25% por debajo de la media europea, lo que incrementa el esfuerzo necesario para pagar una vivienda.

Es por ello que, aunque la demanda sigue siendo muy elevada, muchas familias han dejado de competir por una vivienda en los mercados más caros.

Según los últimos datos de Idealista, los municipios del entorno de las grandes ciudades concentran buena parte de ese trasvase de la demanda.

Móstoles y Las Rozas encabezan el ranking de los municipios con mayor demanda para comprar vivienda, por delante de Madrid capital.

También destacan Alcalá de Henares, Zaragoza, Pamplona y Pozuelo de Alarcón, todos ellos entre los mercados con más presión compradora.

Los precios, sin embargo, siguen siendo muy diferentes. Mientras una vivienda en Madrid supera los 6.000 euros por metro cuadrado, en Móstoles ronda los 3.000 y en Alcalá de Henares baja de los 2.900.

Pero, tal y como coinciden los expertos, ese cambio de comportamiento no responde a una menor necesidad de vivienda, sino al límite económico de los hogares.

La demanda no deja de crecer

Según el Observatorio del Alquiler, la presión sigue siendo incesante. En el segundo trimestre de 2026, cada vivienda en alquiler recibió una media de 143 interesados en apenas diez días.

La demanda continúa muy por encima de la oferta, pero cada vez dispone de menos margen para asumir nuevas subidas de precio.

La consecuencia, explican los expertos, es un mercado que cambia sin resolver su principal problema.

Los precios dejan de crecer al ritmo de los últimos años, pero no porque haya más viviendas disponibles, sino porque muchas familias ya no pueden pagar más.

Ante esa situación, el extrarradio gana protagonismo frente a las grandes capitales, mientras el acceso a la vivienda sigue condicionado.