Los notarios agravan el desplome de la vivienda: las compraventas caen un 12% y los precios no paran de subir

Las hipotecas para la compra de vivienda también descendieron un 4%, aunque el importe medio de los préstamos creció hasta los 181.976 euros.

La caída de las compraventas afectó a 14 comunidades autónomas, siendo la Comunidad Valenciana la más afectada con una bajada del 35,8%.

El precio medio por metro cuadrado subió un 8,8%, alcanzando los 2.049 euros; los pisos fueron los que más se encarecieron, con un aumento del 14%.

Las compraventas de viviendas en España cayeron un 11,8% en mayo, registrando 55.761 operaciones, el mayor descenso en lo que va de año.

El mercado de la vivienda agrava su frenazo. Las compraventas registraron en mayo su mayor caída en lo que va de año, mientras los precios mantienen su escalada y siguen encareciendo el acceso a la vivienda.

Los últimos datos del Consejo General del Notariado reflejan un descenso del 11,8% en las operaciones, mientras se produce una subida del 8,8% en el precio medio por metro cuadrado.

En total, según recoge el informe, durante el mes se cerraron 55.761 compraventas de viviendas en España y el precio medio alcanzó los 2.049 euros por metro cuadrado.

La evolución del mercado confirma que la actividad pierde fuerza, pero el coste de comprar una vivienda sigue aumentando.

Tal y como detalla el Consejo General del Notariado, el descenso fue especialmente acusado en la venta de pisos. Este tipo de operaciones cayó un 14,1% respecto al mismo mes del año pasado, hasta las 41.211 compraventas.

Las viviendas unifamiliares también retrocedieron, aunque en menor medida. Registraron una caída del 4,7% y sumaron 14.550 operaciones.

Los pisos también fueron los que más se encarecieron, según detalla el estudio. Su precio medio aumentó un 14% interanual y alcanzó los 2.455 euros por metro cuadrado.

En el caso de las viviendas unifamiliares, el incremento fue del 2,7%, hasta los 1.445 euros por metro cuadrado.

La caída de las compraventas se extendió por casi todo el país.

El informe detalla que un total de catorce comunidades autónomas registraron descensos y sólo tres lograron aumentar las operaciones.

La Comunidad Valenciana sufrió el mayor desplome, con una caída del 35,8%. Le siguieron Baleares, con un descenso del 20,6%, y Cantabria, con un 19,7% menos.

Madrid también cerró el mes en negativo, con una bajada del 10,6%. En cambio, Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura fueron las únicas comunidades donde aumentaron las compraventas.

Mientras las operaciones caían, los precios siguieron subiendo en casi toda España. El valor de la vivienda aumentó en 16 de las 17 comunidades autónomas.

Baleares encabezó el encarecimiento con una subida del 16,3%. Castilla-La Mancha registró un aumento del 15,4% y Andalucía del 14,4%.

En cambio, Galicia fue la única comunidad donde el precio bajó de todo el país, con un descenso del 6,8%.

Asimismo, el informe del Notariado también refleja un menor ritmo en la concesión de hipotecas para comprar vivienda.

Según recoge el informe, en mayo se firmaron 30.577 préstamos, un 4% menos que un año antes.

Sin embargo, el importe medio siguió creciendo y alcanzó los 181.976 euros, un 3,9% más.

Además, el 54,8% de las compraventas se financió mediante una hipoteca y, de media, estos préstamos cubrieron el 72,5% del precio de la vivienda.

Con estos datos, el Consejo General del Notariado vuelve a mostrar un mercado que no para de perder actividad, pero que sigue sometido a una fuerte presión sobre los precios.

El resultado es un escenario con menos compraventas y viviendas cada vez más caras, una tendencia que parece que continuará sin cambios pese al enfriamiento de las operaciones.