Gijón, Santiago, Avilés y otros cuatro municipios limitan el precio del alquiler tras convertirse en zona tensionada

El Gobierno defiende la eficacia de la limitación de precios, aunque el sector inmobiliario sostiene que reduce la oferta y no logra bajar los precios esperados.

La medida busca frenar subidas desproporcionadas en las rentas, tomando como referencia el precio del contrato anterior para los nuevos alquileres.

Con la incorporación de estos municipios, ya son 317 las localidades españolas donde se aplican restricciones al alquiler, afectando a 9,3 millones de personas.

Gijón, Santiago, Avilés y otros cuatro municipios han sido declarados zonas tensionadas, limitando el precio del alquiler según la Ley de Vivienda.

La lista de municipios con el precio del alquiler limitado sigue creciendo en España pese a que el sector sostiene que la medida no está dando los resultados esperados.

Después de que las comunidades autónomas aprobaran la declaración de estas zonas como mercados residenciales tensionados, el Gobierno ha incorporado al listado a zonas de Gijón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales, en Asturias; Santiago de Compostela, en Galicia; y Basauri, en Euskadi.

Desde este jueves, los nuevos contratos de alquiler en estos municipios deberán ajustarse a los límites que marca la Ley de Vivienda con el objetivo de contener la subida de las rentas en las zonas con mayor presión sobre el mercado.

Con esta ampliación, España suma ya 317 municipios catalogados como zonas tensionadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La resolución ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor un día después.

El proceso comienza cuando un ayuntamiento solicita la declaración de una zona como mercado residencial tensionado. Corresponde a la comunidad autónoma analizar la petición y, si considera que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, aprobar esa declaración.

Una vez validada, es el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana quien la incorpora al listado oficial.

Según el Gobierno, con la incorporación de estos siete municipios ya son 9,3 millones de personas las que están protegidas por las medidas previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda.

El Ejecutivo defiende que la limitación de precios está dando resultados y asegura que las zonas donde estos topes han entrado en vigor muestran una contención de las rentas sin reducir la oferta disponible.

El Ministerio asegura que la medida es "eficaz" y afirma que esa evolución queda reflejada en los registros oficiales de las comunidades autónomas donde ya se aplica.

Sin embargo, los principales informes del sector dibujan un escenario distinto.

El mercado inmobiliario, según publicó EL ESPAÑOL, sostiene que la declaración de zonas tensionadas ha reducido la oferta de viviendas en alquiler, mientras los precios no han registrado la bajada que esperaba el Gobierno, puesto que se han estancado.

A su juicio, la menor disponibilidad de inmuebles mantiene la presión sobre el mercado y dificulta que las rentas desciendan de forma sostenida.

Nuevas zonas declaradas

La declaración de estas zonas permite aplicar medidas para contener el precio de los nuevos alquileres en aquellos municipios donde las rentas han registrado incrementos considerados excesivos durante los últimos años.

Desde este jueves, los nuevos contratos que se firmen en estas localidades deberán tomar como referencia el precio del contrato anterior.

El objetivo, según aclara el Ejecutivo, es evitar subidas desproporcionadas en las rentas y frenar el encarecimiento del mercado.

En el caso de Asturias, la declaración incluye los barrios de La Arena y barrio de Cimadevilla de Gijón, el barrio de La Magdalena de Avilés, Gozón y Cabrales. También se incorpora Llanes, junto con los núcleos Posada de Llanes, Nueva, Poo, Barro y Celorio. A ellos se suman Santiago de Compostela y Basauri.

El objetivo de la Ley

La norma obliga a las administraciones públicas a poner en marcha un plan de medidas urgentes para aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

El objetivo sería que en un plazo de tres años, la situación del mercado mejore y disminuya la presión sobre los precios.

El Gobierno sostiene que la limitación de las rentas es una medida temporal. Su intención es contener los precios mientras se desarrollan actuaciones de carácter estructural, entre ellas el incremento de la oferta de vivienda asequible.