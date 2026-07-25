La carrera por hacerse con una vivienda en alquiler: por cada anuncio publicado hay 42 familias interesadas

La presión sobre el alquiler se extiende a ciudades medianas y pequeñas, y sólo los perfiles económicamente más sólidos logran acceder a la vivienda.

Vitoria lidera el ranking nacional con 129 familias interesadas por cada vivienda, seguida de Guadalajara y Tarragona.

La falta de oferta y la alta demanda disparan la competencia, especialmente en ciudades como Barcelona (95 contactos por anuncio), Palma (59) y Madrid (48).

Por cada anuncio de vivienda en alquiler en España hay una media de 42 familias interesadas, un 18% más que el año pasado.

El mercado de la vivienda vive una profunda transformación. La escalada de los precios asfixia a las economías domésticas y dispara la competencia por acceder a una vivienda en alquiler en España.

La elevada demanda y la escasez de oferta mantienen la presión sobre el mercado y obligan a decenas de hogares a competir por cada residencia que sale en alquiler.

Durante el segundo trimestre de 2026, cada anuncio publicado recibió una media de 42 familias solicitantes que querían quedarse con la vivienda, un 18% más que un año antes.

Así lo refleja un estudio elaborado por el portal Idealista, que constata que el número de personas interesadas por cada anuncio ha vuelto a aumentar en 50 ciudades españolas.

El informe sitúa a Barcelona, Palma y Madrid como los grandes mercados donde la competencia es más elevada.

La capital catalana lidera este ranking con una media de 95 contactos por cada vivienda anunciada.

Le siguen Palma, con 59 familias interesadas, y Madrid, con 48. San Sebastián registra 46 contactos por anuncio, Bilbao alcanza los 43 y Valencia se sitúa en 42.

No obstante, según muestra el estudio, las mayores cifras se encuentran en ciudades de menor tamaño. Vitoria encabeza el conjunto de las capitales españolas con una media de 129 familias interesadas por cada vivienda publicada.

Guadalajara ocupa la segunda posición con 121 contactos y Tarragona la tercera con 119.

En el extremo opuesto figuran Cáceres, con 11 contactos por anuncio; Salamanca, con 12; Ceuta, con 14; y Ourense, Badajoz y Granada, con 19 familias interesadas por vivienda.

Sin embargo, aunque la presión no es igual en todo el país, el problema de fondo se repite.

La demanda de alquiler sigue siendo elevada, pero la oferta continúa siendo insuficiente para absorber el número de personas que buscan una vivienda.

Esa falta de inmuebles disponibles explica que cada nuevo anuncio concentre decenas de solicitudes en buena parte de las capitales españolas.

La escasez de viviendas disponibles limita las opciones para quienes buscan casa y mantiene los precios en sus niveles más elevados.

Encontrar un inmueble que se ajuste al presupuesto resulta cada vez más complicado y los expertos coinciden en que el principal problema del mercado no es la falta de demanda, sino el reducido número de viviendas que salen al alquiler.

Como consecuencia, tal y como explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, los propietarios pueden elegir entre un mayor número de candidatos y las viviendas suelen acabar en manos de los perfiles con mayor solvencia económica.

Según refleja el informe del portal de compraventa, es una realidad que la competencia ha aumentado de forma generalizada durante el último año.

Entre las principales ciudades, Barcelona registra el mayor incremento, con un 53% más de interesados que en el segundo trimestre de 2025.

Le siguen San Sebastián, con un aumento del 35%; Alicante, con un 28%; Valencia, con un 23%; Bilbao, con un 11%; y Madrid, con un 9%.

Málaga incrementa la competencia un 7%, Sevilla un 3% y Palma un 1%.

Sin embargo, la tendencia es aún más acusada en otras capitales no tan sonadas.

A Coruña registra el mayor crecimiento, con un aumento del 85%, seguida de Huesca, con un 80%; Tarragona, con un 75%; Valladolid, con un 71%; y Lleida y Girona, ambas con un 66%.

Huelva aumenta un 63%, mientras que Ourense y Badajoz registran un incremento del 54%. Cuenca completa el grupo con una subida del 50%.

Sólo dos ciudades rompen esta evolución. En Teruel el número de familias interesadas por cada anuncio descendió un 7% durante el último año, mientras que en León la reducción fue del 6%.

Para Iñareta, estos datos evidencian que la presión sobre el alquiler sigue aumentando en un momento de fuerte presión sobre el sector.

"Cada vez son más las familias que compiten por una misma vivienda", señala.

El portavoz sostiene además que, en aquellos mercados donde se han aplicado limitaciones a los precios del alquiler, la reducción de la oferta ha intensificado la competencia y ha dificultado el acceso de los hogares con menor capacidad económica.

A su juicio, esta evolución está configurando un mercado cada vez más exigente para quienes buscan vivienda. "Únicamente los perfiles económicamente más sólidos consiguen acceder a una vivienda", afirma.

Los datos muestran que la tensión originada en el sector alcanza ya a un número creciente de ciudades de tamaño medio, donde el desequilibrio entre oferta y demanda se ha consolidado, incluso más, que en las grandes capitales.

Ante esta situación, encontrar una vivienda ajustada al presupuesto disponible exige cada vez más tiempo, rapidez de reacción y capacidad económica, una tendencia que, según los expertos, continuará mientras la oferta no logre recuperarse.