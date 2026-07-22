La caída de la compraventa no frena los precios: sólo dos municipios en toda España bajan de los 400 euros por m²

La escasez de oferta mantiene la presión al alza sobre los precios y dificulta cada vez más encontrar viviendas asequibles, incluso en zonas tradicionalmente baratas.

El precio medio de la vivienda en venta ya alcanza los 3.133 euros por metro cuadrado, con subidas en todas las comunidades autónomas durante el segundo trimestre.

A pesar de la caída en transacciones, los precios siguen en máximos históricos y sólo dos municipios bajan de los 400 euros por metro cuadrado: Fuente Obejuna y Pedro Muñoz.

La compraventa de viviendas en España cayó un 7,3% interanual en mayo, sumando cinco meses consecutivos de descensos.

La compraventa sigue perdiendo fuerza, aún así el precio de la vivienda no da señales de corrección.

La escasez de oferta mantiene la presión sobre el mercado y encontrar una casa asequible es cada vez más complicado.

Tal como muestra Idealista, en toda España sólo quedan dos municipios donde el precio medio de la vivienda baja de los 400 euros por metro cuadrado.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo se cerraron 56.462 operaciones de compraventa, un 7,3% menos que un año antes.

Es la quinta caída mensual consecutiva y las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 3,4% en lo que va de 2026.

El mercado inmobiliario vive una situación poco habitual. La actividad se enfría, pero los precios resisten.

En el primer semestre de 2026, la vivienda ha marcado máximos de precio en cuatro meses distintos y ya alcanza el nivel más alto de los últimos 21 años.

Según el Índice Inmobiliario de Fotocasa, el segundo trimestre cerró con una subida del 4% respecto al anterior y del 17,2% en comparación con hace un año.

El precio medio de la vivienda en venta se sitúa ya en 3.133 euros por metro cuadrado.

El motivo, según explican los expertos, está en el desequilibrio entre oferta y demanda.

Hay menos operaciones porque cada vez resulta más complicado encontrar una vivienda que se pueda pagar, y no porque los inmuebles se estén abaratando.

El informe de Idealista correspondiente al segundo trimestre de 2026 refleja que sólo los municipios de Fuente Obejuna (Córdoba) y Pedro Muñoz (Ciudad Real) mantienen precios inferiores a los 400 euros por metro cuadrado.

El metro cuadrado cuesta 369 euros en el pueblo cordobés, mientras que en el ciudadrealeño ronda los 377.

En el resto del país, incluso los municipios tradicionalmente más asequibles de la zona de Castilla y León, ya superan esa cifra.

Sin embargo, la fotografía del mercado va más allá de esos dos casos. Los municipios con los precios más bajos se concentran, en su mayoría, en zonas del interior y con menor presión demográfica.

Aun así, muchos de ellos ya rondan o superan los 500 euros por metro cuadrado, una muestra de cómo el encarecimiento de la vivienda ha terminado por extenderse y salir de las zonas congestionadas.

Asimismo, las diferencias con el precio medio de cada comunidad autónoma siguen siendo muy acusadas.

El informe evidencia la distancia que existe entre estos municipios y la media regional. En algunos casos, comprar una vivienda en estas localidades cuesta más de un 80% menos que el precio medio de su comunidad autónoma. Sin embargo, esas excepciones son cada vez más escasas.

La subida generalizada de los precios ha reducido el número de municipios con vivienda realmente barata y ha estrechado las diferencias que existían hace apenas unos años.

El encarecimiento se ha extendido prácticamente a todo el país. Las 16 comunidades autónomas registraron subidas del precio de la vivienda durante el segundo trimestre, aunque con distinta intensidad.

La Región de Murcia lideró el incremento trimestral con un 8,6%, seguida de Cantabria (6,3%) y la Comunidad Valenciana (5,9%). Madrid y Baleares también subieron, aunque por debajo del 1%.

Entre esas disparidades, el municipio de Fuente Obejuna registra la mayor. Comprar una vivienda allí cuesta un 87,4% menos que la media de Andalucía.

Le siguen Quesada, también en Andalucía, con una diferencia del 84%, y Peñarroya-Pueblonuevo y Villanueva del Arzobispo, ambos un 83,3% por debajo del precio medio andaluz.

Diferencias entre comunidades

En el extremo contrario aparecen Herencia y Socuéllamos, en Castilla-La Mancha.

Y es que aunque figuran entre los municipios más asequibles del país, la diferencia respecto al precio medio de la comunidad apenas supera el 50%, la menor del ranking.

En cuanto a precios por zonas, el estudio también analiza cuál es el municipio más barato de cada comunidad autónoma.

En regiones como la Comunidad Valenciana, Aragón o Asturias todavía existen localidades con precios por debajo de los 700 euros por metro cuadrado.

Es el caso de Utiel, en la Comunidad Valenciana, con 640 euros; Tarazona, en Aragón, con 656 euros; y Piloña, en Asturias, con 668 euros.

En cambio, en comunidades como Madrid, Canarias, País Vasco o Baleares, incluso el municipio más económico supera ampliamente los 1.000 euros por metro cuadrado.

Por ejemplo, en las Islas Baleares, Petra es el pueblo más barato y alcanza ya una media de 2.502 euros por metro cuadrado.

Tras ellas se sitúa País Vasco, con 3.925 euros por metro cuadrado; Cataluña, con 3.418 euros; y Canarias, con 3.374.

En el otro extremo permanecen Extremadura y Castilla-La Mancha, aunque ambas comunidades también mantienen una tendencia al alza.

La evolución confirma una tendencia que el sector inmobiliario viene observando desde hace meses.

Catorce comunidades autónomas registran ya subidas interanuales de dos dígitos, frente a las once que lo hacían hace un año.

Una tendencia que parece que se mantendrá en el mercado mientras la oferta siga siendo insuficiente para atender la demanda.