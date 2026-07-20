Muere el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, a los 58 años de edad

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. SECRETARÍA DE ESTADO DE VIVIENDA

Las claves

Las claves Generado con IA David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, ha fallecido a los 58 años tras suspender su agenda por un tratamiento oncológico. Lucas fue doctor en Derecho y desempeñó cargos relevantes como secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y alcalde de Móstoles. El Ministerio de Vivienda destacó su compromiso con el servicio público y su legado en el derecho a la vivienda como parte del Estado del Bienestar. A lo largo de su carrera, también fue portavoz del PSOE en Madrid, impulsó la Agenda 2030 y ejerció como profesor universitario.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, quien suspendió su agenda hace tres semanas para someterse a un tratamiento oncológico, ha fallecido este lunes 20 de julio a los 58 años, según han confirmado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El departamento gubernamental han señalado que "lamenta profundamente" la pérdida de un "excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común".

En un comunicado, recalca que el compromiso y el trabajo de Lucas "deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar".

Debido a un proceso cancerígeno voy a suspender de forma temporal mi agenda y actividad pública como Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana para afrontar el tratamiento oncológico.



Nuestra sanidad pública es la mejor, garantía para retomar pronto mi actividad política. — David Lucas Parron (@DavidLucas_P) June 30, 2026

David Lucas (Madrid, 1968) desarrolló una destacada trayectoria académica y política.

Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado por la Universidad Complutense, completó su formación con estudios de posgrado en Derecho Público y Política Territorial y Urbanística.

A lo largo de su carrera desempeñó importantes responsabilidades institucionales en la política española.

El madrileño fue secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, desde 2023, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

También fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, teniente de alcalde de Getafe y alcalde de Móstoles.

Comprometido con el municipalismo y la cooperación internacional, representó a España en distintos organismos europeos e internacionales y promovió la implantación de la Agenda 2030 en el ámbito local.

Compatibilizó su actividad política con la docencia tras ejercer como profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Nebrija y la Universidad Complutense.