La escasez de oferta y la fuerte demanda mantienen la presión al alza en los precios, dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con rentas medias.

Las grandes ciudades como San Sebastián, Madrid y Barcelona exigen sueldos de hasta 5.000 euros netos al mes para comprar una vivienda media.

Para acceder a una hipoteca media, las familias necesitan un ingreso neto de unos 2.000 euros mensuales, sin contar la entrada y otros gastos.

El precio de la vivienda en España alcanza máximos históricos, especialmente en la vivienda nueva, que sube un 6,2% trimestral.

La vivienda en España ha alcanzado precios récord y cada vez resulta más difícil para muchas familias acceder a una casa.

Mientras que la vivienda de segunda mano registró un incremento trimestral del 2,2%, la vivienda nueva creció un 6,2 %, liderando así las subidas del mercado.

Una situación que obliga a las familias a contar con un sueldo de unos 2.000 euros al mes para poder pagar la cuota mensual de una hipoteca media destinada a la compra de una vivienda de entre 80 y 100 metros cuadrados.

El récord del precio de la vivienda pasa factura a las familias: hace falta un sueldo de 2.000€ sólo para la hipoteca.

La compraventa de viviendas acentuó su caída en mayo al 7,3% interanual y contabilizó 56.462 operaciones.

Esta cifra representa la quinta caída consecutiva, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la moderación de las compraventas no está frenando la escalada de los precios.

La combinación de una oferta insuficiente y una demanda que continúa mostrando fortaleza sigue presionando al alza el mercado residencial hasta niveles históricos.

Según los últimos datos del Colegio de Registradores, la vivienda de segunda mano elevó su precio hasta los 2.366 euros por metro cuadrado, un 2,2 % más que en el trimestre anterior.

Sin embargo, fue la vivienda nueva la que lideró las subidas, con un avance trimestral del 6,2 %, hasta alcanzar los 2.655 euros por metro cuadrado.

Ambos segmentos, tal y como reflejan los datos del organismo, vuelven a marcar máximos históricos, consolidando la escalada de los precios residenciales.

La consecuencia directa es un deterioro progresivo de la accesibilidad a la vivienda, especialmente para jóvenes y hogares con rentas medias.

Cada vez son más las familias que encuentran dificultades para reunir el ahorro exigido para una hipoteca y asumir posteriormente las cuotas mensuales.

Según los cálculos de Accumin Intelligence, una familia necesita ingresar de media 1.999 euros netos al mes para poder financiar la compra de una vivienda tipo mediante hipoteca.

Una cifra que solo refleja la capacidad para pagar la cuota mensual de la hipoteca, que rondaría los 700 euros al mes de media, y no incluye otros gastos como la entrada o los impuestos de la compra.

La entrada y los gastos de compra se consideran aparte y requieren un ahorro previo que suele rondar el 30 % del precio de la vivienda.

Esta estimación, según aclaran los asesores del grupo inmobiliario, parte de una premisa habitual en el sector financiero.

Se tiene en cuenta que la cuota mensual no supere el 35 % de los ingresos, un límite que las entidades financieras consideran adecuado para evitar un endeudamiento excesivo.

No obstante, explican que esta cifra varía de forma significativa en función de la ciudad.

En los principales mercados residenciales, donde la presión de la demanda es más intensa y la oferta sigue siendo escasa, los asesores inmobiliarios de Accumin aseguran que el esfuerzo económico requerido es muy superior a la media nacional.

Es el caso de San Sebastián, Madrid o Barcelona, donde los altos precios obligan a muchas familias a destinar la mayor parte de sus ingresos a la compra de una casa o, directamente, a renunciar a ella.

En el caso de San Sebastián, el sueldo necesario son 5.074 euros netos mensuales, mientras que en Madrid y Barcelona se sitúa por encima de los 4.400 euros.

En el extremo opuesto se sitúan las capitales del interior peninsular.

Lugo, Ciudad Real o Palencia se encuentran entre las localidades donde comprar una vivienda resulta más accesible gracias a unos precios más moderados y una menor presión de la demanda.

Zamora, por su parte, se sitúa como la ciudad más accesible, con un salario necesario de poco más de 1.200 euros netos al mes.

No obstante, desde Accumin aclaran que, además de las grandes capitales, las diferencias también son evidentes en la costa española.

Mientras que enclaves turísticos como Marbella o Palma de Mallorca mantienen algunos de los precios más elevados del país, impulsados en gran medida por la demanda internacional, otras ciudades como Castellón o Almería conservan niveles más ajustados a la capacidad adquisitiva de la población local.

Sin embargo, los expertos aclaran que menos operaciones no significan precios más bajos. El mercado residencial sigue avanzando, pero en dirección contraria.

La escasez de vivienda disponible mantiene la presión sobre los precios, lo que aleja la compra de una casa de una parte creciente de la población.