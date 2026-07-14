El tope al precio del alquiler de la Ley de Vivienda solo da sus frutos en Barcelona: cae un 7,6% en el último año

Expertos y la Generalitat atribuyen el descenso en Barcelona a razones propias del mercado y a la aplicación temprana de la ley.

En otras comunidades con zonas tensionadas, como Navarra, Galicia y País Vasco, los precios del alquiler siguen subiendo.

La bajada se produce tras dos años de aplicación del tope al alquiler y la declaración de Barcelona como zona tensionada.

El precio del alquiler en Barcelona ha caído un 7,6% en el último año, siendo la gran excepción en España.

Barcelona se ha convertido en la gran excepción del mercado del alquiler en España.

Mientras los precios siguen al alza en la mayoría de capitales, la provincia catalana registra una caída del 7,6% en los últimos doce meses.

El dato llega dos años después de que Barcelona fuera declarada zona tensionada y comenzara a aplicarse el límite a los precios del alquiler.

Los últimos datos de Idealista sitúan el precio del alquiler en Barcelona en 19,10 euros por metro cuadrado.

Aunque sigue siendo una de las provincias más caras de España, el comportamiento del mercado catalán contrasta con el de otras comunidades donde también se han aplicado las zonas tensionadas.

Y es que, pese a la entrada en vigor de esta medida, los precios han seguido aumentando un 0,8% en Navarra, un 2,8% en Galicia y un 0,2 % en el País Vasco.

Una diferencia que ha reabierto el debate sobre la eficacia de la Ley de Vivienda en estas zonas catalogadas bajo tensión.

Los defensores de la medida consideran que la bajada en la provincia catalana demuestra que la intervención pública puede contener los precios en mercados muy tensionados.

Barcelona llevaba años encadenando récords y se encontraba entre las provincias con los alquileres más elevados del país.

Sin embargo, el sector inmobiliario aclara que simplemente se trata de un ajuste del mercado tras una fase de crecimiento muy acelerado.

Según explica Sergio Gutiérrez, cofundador de Excellence Real Estate Circle, a EL ESPAÑOL-Invertia, Barcelona llegaba a la declaración de zona tensionada con un mercado muy alto y cercano a sus máximos, por lo que considera lógico que el margen se haya corregido para reposicionar precios en determinados activos.

El experto asegura que por ello Cataluña fue una de las primeras comunidades en aplicar la medida y además lo hizo de forma masiva, extendiendo la declaración de zona tensionada a más del 90% de su territorio.

A su juicio, esta mayor antigüedad respecto a otras regiones ayuda a entender por qué los efectos son más visibles en el mercado catalán.

Una situación que difiere de la de otros territorios que partían de niveles menos elevados y comenzaron a aplicar la medida más tarde.

Desde la Generalitat defienden que los resultados respaldan la política aplicada y que la evolución de Barcelona no puede entenderse únicamente como una corrección del mercado tras años de subidas.

El presidente catalán, Salvador Illa, ha asegurado en Los Desayunos de RTVE y EFE que "fuimos pioneros en la aplicación de la Ley de la Vivienda y podemos afirmar que la ley funciona y es positiva".

El dirigente ha destacado que los indicadores muestran una evolución favorable desde la entrada en vigor de las limitaciones al alquiler, asegurando que "en las zonas donde no se ha aplicado la ley, en las zonas no tensionadas, ha subido un 9,5%".

En cualquier caso, los expertos coinciden en que la evolución de Barcelona responde a unas circunstancias muy particulares, por lo que será necesario observar la evolución de los próximos años para determinar hasta qué punto es eficiente esta conocida ley.