La compraventa de viviendas acentúa su caída en mayo al 7,3% interanual y suma cinco meses a la baja

La compraventa descendió en 15 comunidades autónomas, con las mayores caídas en Cantabria, Murcia y Baleares, y solo creció en Extremadura y Andalucía.

Las operaciones de vivienda usada bajaron un 7,6% y las de vivienda nueva un 6%. La vivienda libre representó casi el 94% del total.

En los primeros cinco meses del año, las transacciones acumulan un descenso del 3,4%, marcado por la falta de oferta y el aumento de precios.

La compraventa de viviendas cayó un 7,3% interanual en mayo, sumando cinco meses consecutivos de descensos y registrando 56.462 operaciones.

La compraventa de viviendas acentuó su caída en mayo al 7,3% interanual y contabilizó 56.462 operaciones. Esta cifra representa la quinta caída consecutiva, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 3,4% en lo que va de año, en un contexto marcado por la falta de viviendas disponibles para atender a una demanda creciente que presiona al alza los precios.

Por tipo de vivienda, en mayo descendieron las compraventas tanto de las nuevas como de las usadas.

En concreto, las transacciones de vivienda usada, las más numerosas del mercado con un 78,9% del total, descendieron un 7,6% hasta las 44.574 unidades.

En el caso de la vivienda nueva la caída fue del 6% hasta las 11.888 operaciones, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

Por régimen, la mayor parte de las operaciones correspondieron a vivienda libre, casi un 94%, y sumaron 52.831 unidades, el 7,2 % menos que en mayo de 2025.

Por su parte, las compraventas de vivienda protegida cayeron en menor medida, un 8,2%, hasta las 3.631, y supusieron el 6,4% del total.

Por categorías

Si se compara con el mes anterior, abril, las transacciones de vivienda arrojan una subida del 6% en tasa intermensual.

Todas las categorías de vivienda presentaron subidas respecto al mes anterior.

En el caso de la vivienda libre el incremento fue del 5,8%, mientras que en la protegida fue del 10,2%.

Por antigüedad del inmueble, las compraventas de vivienda usada fueron las que más aumentaron con respecto a abril, un 6,7%, en tanto que las nuevas lo hicieron un 3,8%.

En el acumulado de los cinco primeros meses del año el saldo de las compraventas de vivienda fue negativo, del -3,4%.

Tras crecer en 2025 un 11,5% y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5%, que siguió en febrero con un -0,5%, en marzo con un ajuste del -2,2%, en abril con el -1,8% menos y en mayo la caída se acentuó al -7,3%.

Por CCAA

En mayo, la compraventa de viviendas cayó en quince comunidades autónomas con respecto al mismo mes de 2025 y en nueve de ellas lo hizo a doble dígito.

Los descensos más pronunciados se dieron en Cantabria (–28,6%); Murcia (–19,1%); Illes Balears (–16,8%); La Rioja (-14,3%); Navarra (-14,1%); País Vasco (-12,9%); Comunidad de Madrid (-11,2%); Galicia (-11%) o Comunidad Valenciana (-10,8%).

Las compraventas solo subieron en mayo en Extremadura (2,6%) y Andalucía (2,2%).