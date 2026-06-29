La CNMC propone reducir trabas urbanísticas para aumentar la oferta de vivienda

Las claves

Las claves Generado con IA La CNMC propone reducir trabas urbanísticas para facilitar la transformación del suelo y aumentar la oferta de vivienda. El organismo recomienda flexibilizar el planeamiento urbanístico, agilizar licencias e implementar el silencio administrativo positivo. Según la CNMC, el suelo puede representar hasta el 45% del precio final de la vivienda, por lo que reducir trabas podría abaratar costes. España tiene una de las regulaciones de uso del suelo más restrictivas de la OCDE, lo que dificulta y encarece los procesos de urbanización y edificación.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha propuesto reducir las trabas urbanísticas que permiten transformar el suelo para construir nuevas viviendas, tanto libres como protegidas y sociales, con el fin de que aumente su oferta y disminuya el precio final.

La CNMC ha analizado la regulación y el funcionamiento del proceso urbanístico, desde el planeamiento hasta la edificación, y ha pedido que se mejore su eficiencia con el fin de reducir costes, acortar plazos y ampliar la oferta, según ha informado este lunes.

El objetivo es favorecer el acceso a la vivienda, en un contexto en el que el suelo suele representar hasta un 45 % del precio final, según los datos que maneja.

Entre otras medidas, plantea flexibilizar el planeamiento urbanístico y limitar su nulidad, la implementación del silencio administrativo positivo, así como la agilización de licencias e impulsar declaraciones responsables.

Este organismo, que ha advertido de que España cuenta con una de las regulaciones de uso del suelo más restrictivas del entorno OCDE, ha alertado de que el proceso urbanístico tiene una complejidad excesiva, inconsistencia e inseguridad jurídica, rigidez desproporcionada o excesiva lentitud administrativa.

La CNMC ha identificado dificultades tanto en la fase de planeamiento, que es compleja y cargada de trámites y documentos; como en la de urbanización, donde la acumulación de trámites técnicos y administrativos puede alargar los plazos y encarecer los proyectos; así como en de edificación, con una multiplicidad de controles y exigencias administrativas.

El organismo regulador cree que, aunque los controles que existen para la edificación responden a objetivos legítimos, su falta de coordinación o proporcionalidad puede generar duplicidades, contradicciones y nuevos retrasos.