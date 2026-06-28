El déficit de casas sigue creciendo: faltan 750.000 según el BdE y la vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles

El Banco de España y el FMI insisten en la necesidad de aumentar la oferta de viviendas y acelerar el desarrollo urbano frente a las soluciones legislativas actuales.

La edad media para comprar una casa ha subido hasta los 46 años, y la presión fiscal sobre la vivienda puede alcanzar el 62% del precio de adquisición.

El precio de la vivienda ha subido más del 100% en la última década y los alquileres han aumentado un 98%, excluyendo a muchos compradores del mercado.

En España faltan 750.000 viviendas, según el Banco de España, lo que agrava el acceso a la vivienda, principal preocupación de los ciudadanos.

El principal problema de los españoles es el acceso a la vivienda. Así lo manifiestan mes a mes en los barómetros del Centro Nacional de Investigaciones Sociológicas, el CIS.

No es para menos. El precio de la vivienda se ha disparado más de un 100% en los últimos diez años, según el INE.

La alternativa a la compra no es mejor. Los alquileres han subido un 98% en el mismo periodo según el portal Idealista.

Esta tormenta perfecta tiene ya sus consecuencias. El mercado inmobiliario excluye a muchos compradores, lo que ha hecho que la edad media para comprarse una casa en nuestro país escale hasta los 46 años. A comienzos de los 2000 apenas superaba los 30.

La base del problema es el déficit de vivienda. Una brecha entre oferta y demanda a la que el Banco de España acaba de poner cifra, que además, escala por tener balance consecutivo. En España faltan 750.000 viviendas para hacer frente a la oferta actual.

La construcción de inmuebles va demasiado lenta. El año pasado se terminaron de construir 91.000 casas y se inició la construcción de unas 140.000.

La falta de inmuebles es cada vez mayor y, además, los cambios sociales aceleran las necesidades en materia de vivienda. Los núcleos de convivencia cada vez son más pequeños, por lo que cada vez hacen falta más casas. En 1981 la media de personas en los hogares españoles era de 3,6 y en 2023, de 2,5.

Este problema tampoco es igual para todos los españoles. La tensión depende -y mucho- del código postal.

La España rural consigue vivir algo más ajena al crecimiento de precios y alquileres mientras en las grandes ciudades la situación se vuelve insostenible.

Hay, además, otra cuestión. La carga fiscal supone un hándicap añadido a la hora de intentar acceder al mercado inmobiliario. Es una de las principales conclusiones que se obtenían este mismo viernes en una jornada sobre fiscalidad de la vivienda en España organizada por FEDEA. La presión fiscal en este sentido puede alcanzar el 62% del precio de adquisición.

Bajo este contexto, el Gobierno aprobó en 2023 su respuesta legislativa al problema: La Ley de Vivienda. Entre sus principales puntos se encuentra el aumento en la reserva del suelo urbanizable para crear vivienda protegida, los topes al alquiler o la redefinición de grandes tenedores.

Sin embargo, el Banco de España también se ha pronunciado en torno a estas medidas. La institución avisa de que limitar las subidas de los alquileres dispara el precio de los nuevos contratos. Es decir, que las medidas pueden ser útiles a corto plazo pero suponen un problema en el largo.

En esta coyuntura hay otra cuestión: los criterios a la hora de dar hipotecas se están relajando. De ello advertió hace apenas un mes el FMI, el primer organismo en avisar de esta flexibilización.

Facilitar el acceso a un préstamo hipotecario puede parecer una solución frente a un mercado en el que acceder a un inmueble es cada vez más difícil.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional insiste. Hay que aumentar la oferta, acelerar el desarrollo urbano y reducir la inseguridad jurídica.

Mientras, el Banco de España estudia la posibilidad de poner límites a los criterios para conceder préstamos hipotecarios.

Y a su vez, la CNMC vigila bancos del Ibex por si hubieran vulnerado las normas de Competencia al hacer algunas declaraciones sobre el futuro de los tipos de interés de sus hipotecas. Aunque las entidades desmienten cualquier pacto y recuerdan la transparencia del sector financiero.