Isabel Rodríguez exige a las CCAA más inspecciones sobre pisos turísticos y alquileres de temporada

El Gobierno transferirá fondos a las CCAA para fomentar el cambio de uso de pisos turísticos a viviendas para jóvenes y combatir la escasez de vivienda.

Critica la falta de control en la Comunidad de Madrid y defiende aumentar los incentivos fiscales para quienes reduzcan el precio del alquiler.

Rodríguez señala que hay 900.000 pisos turísticos en manos de no residentes y propone convertir parte de ellos en vivienda en alquiler asequible.

La ministra Isabel Rodríguez pide a las CCAA más inspectores para detectar pisos turísticos ilegales y alquileres de temporada irregulares.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado este viernes a todas las CCAA la necesidad de que pongan más inspectores de vivienda para descubrir pisos turísticos ilegales y alquileres de temporada o por habitaciones irregulares.

La titular de Vivienda recordó que el Banco de España estima en 900.000 los pisos turísticos y en manos de no residentes que hay en España y se mostró a favor de revisar su situación para facilitar que una buena parte de ellos pasen a incrementar la oferta del mercado.

"Si consiguiéramos cambiar ese uso, se acabó el déficit de 750.000 viviendas", llegó a decir Isabel Rodríguez. Para ello recordó que las competencias las tienen las autonomías, con opciones para comprar esos pisos con preferencia, financiados por el Estado, si se dedican a alquiler asequible, entre otras.

"Hace falta perseguir mucho más el fraude en alojamientos en habitaciones y de temporada, que están siendo la reconversión para los pisos turísticos irregulares", insistió la ministra en el curso de verano de la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.

Isabel Rodríguez criticó con dureza casos como el de la Comunidad de Madrid, donde no existen registros de fianzas ni de otro tipo para controlar la necesidad de viviendas o las opciones de mejora de la oferta, mientras que se ofrece a los fondos buitre a comprar barrios enteros.

Frente a ello, anunció que el Gobierno insistirá en hacer más bonificaciones fiscales a quienes pongan pisos en alquiler con reducción de renta, para demostrar a algunos gobiernos como el de Madrid, de que hay soluciones que se pueden aplicar al problema de la vivienda.

Pese a las dudas del Banco de España sobre los efectos perniciosos que pueden tener las medidas que controlan la subida de los alquileres, la ministra defendió la necesidad de mantenerlas a corto plazo, porque "el torniquete hay que ponerlo para no desangrarnos".

La titular de vivienda sigue de cerca la polémica que se ha abierto con el expediente que la CNMC ha lanzado sobre los seis grandes bancos por posibles prácticas contrarias a la competencia. Incluso entiende la preocupación del Banco de España por vigilar la concesión de crédito hipotecario.

A su entender, todo se debe a una preocupación lógica dentro del sector financiero para no cometer los errores del pasado, "pero no estamos en esos niveles", aseguró.

"Lo que creo es que la banca, al igual que la opinión pública, deben ser útiles a los ciudadanos para resolver el problema de la vivienda", señaló. "Los bancos deben contribuir a dar soluciones, incluso se lo deben a todos los españoles", llegó a decir, sin aludir al rescate que tuvieron en la crisis financiera.

Isabel Rodríguez tampoco entiende cómo se logró un acuerdo por unanimidad para aplicar el plan de vivienda pública hace apenas dos meses y ahora varias de esas CCAA que lo firmaron, han presentado recursos ante el Supremo.

Recordó que se trata de un Real Decreto que está blindado y cuenta incluso con el informe favorable del Consejo de Estado.

Es más, tal y como refleja el plan, el Ministerio va a poner en marcha en julio las transferencias a las CCAA a las que se comprometió para hacer frente a la proliferación de pisos turísticos.

"Se trata de subvencionar el paso de ese tipo de pisos a viviendas para jóvenes -recordó-, a ver cómo le explican a sus ciudadanos que no quieren estos recursos".