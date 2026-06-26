Casa 47 aporta 140 millones de euros para el desarrollo de las obras de urbanización de ‘Nuevo Barrio Campamento’

El 75% del suelo se destinará a usos públicos, mientras que el 25% albergará viviendas asequibles que formarán parte del parque estatal de vivienda gestionado por la entidad estatal.

La inversión financiará el planeamiento urbanístico y la ejecución de las obras de urbanización en sus fases 1 y 2, incluyendo conexiones exteriores y costes de gestión.

Casa 47 ha aprobado una aportación de 140 millones de euros para el desarrollo de Nuevo Barrio Campamento, donde se construirán 10.700 viviendas asequibles.

El Consejo Rector de Casa 47 ha aprobado este viernes una aportación económica de 140 millones de euros a la Junta de Compensación de la actuación residencial Nuevo Barrio Campamento. En el proyecto se construirán 10.700 viviendas asequibles.

La aportación se destinará a hacer frente a los gastos que sean fijados por la Junta de Compensación para el desarrollo del ámbito, una entidad administrativa que fue constituida el pasado mes de abril para representar a todos los propietarios. De ella, Casa 47 ostenta el 98% de los terrenos.

Con estos fondos se financiará el desarrollo del planeamiento urbanístico así como la ejecución de las obras de urbanización en sus fases 1 y 2. Además, en su caso también se costearán las conexiones exteriores necesarias que garanticen la funcionalidad de las mismas, además de los costes de funcionamiento y gestión.

Con esta aportación, Casa 47 continúa avanzando en el desarrollo de la actuación, como la ejecución de las obras de demolición de los edificios no protegidos y en la redacción del proyecto de urbanización. Dicho proyecto se encuentra pendiente de la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Madrid.

Esta aportación económica supone un importante impulso a Nuevo Barrio Campamento. La iniciativa supone el proyecto de regeneración urbana pública más importante a nivel estatal. Cuenta con más de 211 hectáreas y convertirá las antiguas instalaciones militares en un proyecto de vida para miles de personas.

Además, tendrá 365.000 m2 de zonas verdes y 442.000 m2 de equipamientos y servicios públicos. Así, el proyecto de urbanización de Nuevo Barrio Campamento recoge los principios fundamentales de un urbanismo acorde con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española, generando ámbitos de convivencia más amables, acogedores y seguros.

Las viviendas se construirán en el 25% del suelo disponible. En este sentido, el 75% restante será para usos públicos, como equipamientos, calles, espacios de disfrute para la ciudadanía y zonas verdes.

‘Nuevo Barrio Campamento’ pasará a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. Un parque gestionado por la entidad estatal de vivienda, que actuará en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.