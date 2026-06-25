La vivienda se 'come' el 42% del presupuesto de los hogares más pobres de España

El gasto medio por hogar en 2025 fue de 35.101 euros, un 3,1% más que en 2024.

En los hogares con mayor capacidad de consumo, el gasto en vivienda baja al 29% y en alimentos al 12,3%.

Vivienda y alimentación representan el 62% del gasto total de las familias más humildes.

Los hogares con menores ingresos en España destinan un 42% de su presupuesto a la vivienda y sus gastos asociados.

La vivienda pesa, cada vez más, en los presupuestos domésticos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), supone en torno a un tercio del gasto que hacen los hogares españoles. Sin embargo, la proporción es mucho mayor en el caso de las rentas bajas.

Concretamente, los hogares con menos capacidad de consumo tienen que destinar un 42% de su presupuesto familiar a la vivienda y los gastos que genera, como la energía o el agua. Y los alimentos y las bebidas no alcohólicas se 'comen' casi un 20% adicional.

Es decir, que vivienda y alimentos devoran el 62% del gasto de las familias más humildes de España.

Una proporción que, por cierto, se reduce progresivamente si se eleva la capacidad de consumo que tienen los hogares. Es decir, cuanto mayores son sus rentas.

De hecho entre los hogares con mayor capacidad de consumo, la proporción de su gasto en vivienda baja al 29%, mientras que en alimentos se reduce al 12,3%.

Toda esta información procede de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, que recoge información actualizada a 2025.

En términos generales, el gasto medio por hogar alcanzó los 35.101 euros el año pasado, un 3,1% más que en 2024.

Mientras, el gasto por persona fue de 14.066 euros, con un incremento anual del 3,2%.

De cada 100 euros que se gastaron los hogares españoles en 2025, 33,2 euros se destinaron a vivienda (no incluye compra), agua, luz, gas y otros combustibles. Además, 16 euros se dedicaron a alimentación. 11,5 euros a transporte y 9,3 euros a restaurantes y alojamientos.

Entre los alimentos, Estadística detalla que los mayores gastos por hogar en 2025 fueron en carne, con 3,6 euros de cada 100 gastados; pan y cereales (2,1 euros); leche, quesos y huevos (2,1 euros); pescado (1,7 euros); legumbres, hortalizas y patatas (1,7 euros), y fruta (1,7 euros).