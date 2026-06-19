La subida de precios de la vivienda dispara un 61% las donaciones de pisos de padres a hijos en cinco años

El acceso a la vivienda es especialmente difícil para jóvenes e inmigrantes por la falta de oferta y precios elevados, a pesar de la estabilidad en la concesión de hipotecas.

Las donaciones de dinero para la compra de vivienda se han triplicado, alcanzando 62.000 operaciones en 2025 con una media de 90.000 euros cada una.

Desde 2019 se han realizado unas 175.000 donaciones de inmuebles entre familiares, siendo los menores de 30 años los principales beneficiados.

Las donaciones de pisos de padres a hijos han aumentado un 61% en cinco años debido al encarecimiento de la vivienda.

La escalada de precios de la vivienda en los últimos cinco años, muy por encima de los niveles de renta, ha sido el principal detonante del aumento de hasta un 61% en las donaciones de pisos de padres a hijos en ese periodo de tiempo.

Un informe del Banco de España sobre los problemas de acceso a la vivienda y las restricciones que sufre la oferta en España estima en 175.000 las donaciones que se han realizado desde 2019 hasta 2025. Sólo en este último año fueron más de 30.500, según datos obtenidos del Consejo General del Notariado.

Las donaciones de inmuebles entre familiares se han convertido en una de las principales vías para que los menores de 30 años tengan acceso a una vivienda, en un contexto en el que la falta de oferta y la elevación de los precios está expulsando a los jóvenes y las rentas medianas del mercado.

El precio de la vivienda subía de forma moderada (un 3,6%) en 2019, pero la fuerte demanda y la falta de pisos ha disparado ese dato a niveles de casi el 10% de media en 2025, que estaban ya por encima del 12% en los primeros meses de este año.

En ese contexto, además del traspaso de pisos entre familiares directos, se han multiplicado las donaciones de dinero. Según el supervisor bancario, en los cinco años analizados se han triplicado este tipo de ayudas dinerarias de padres a hijos, si bien hay que tener en cuenta que las exenciones fiscales de algunas CCAA en este tipo de operaciones también influyen.

Sólo en el año 2025, la institución ha detectado 62.000 operaciones de donación de este tipo, a una media de 90.000 euros cada una. Eso supone un volumen de 5.580 millones de euros que han pasado de unas manos a otras y que en una gran parte de los casos han servido para ayudar a los jóvenes en la compra de piso.

"Las donaciones monetarias serían un mecanismo que contribuye a racionalizar la coexistencia de hogares jóvenes que se enfrentan a limitaciones en el acceso al crédito hipotecario y el crecimiento de las hipotecas para adquisición de vivienda, cuyos estándares crediticios se mantienen en niveles prudentes", señala el informe sobre vivienda del Banco de España.

Con las cifras de la Central de Riesgos del banco, las hipotecas para menores de 30 años el año pasado fueron el 12,3% del total de las realizadas, lo que supuso un aumento del 20,7% y marcó un préstamo medio del 72,5% del valor del inmueble en cuestión, gracias sobre todo a las ayudas familiares.

Una de las grandes conclusiones del estudio es que los menores de 35 años y los inmigrantes que pretenden ser nuevos residentes en España son los que peor lo tienen a la hora de comprar un piso. Y no es un problema de falta de crédito hipotecario, sino de falta de oferta y elevación de los precios de venta y alquiler por encima de las posibilidades de renta de que disponen.

Si no tienen una ayuda familiar, este colectivo está obligado a dedicar entre ocho y diez años de su renta neta acumulada para poder pagar un piso nuevo. Y si el objetivo es vivir en el centro de las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, ese esfuerzo se eleva a más de doce años.

Según las estimaciones realizadas en el informe, ese esfuerzo medio en años o en renta dedicada a la vivienda se puede reducir un 20% si se opta por vivir fuera del centro urbano de las grandes ciudades o las capitales más turísticas del país.

Créditos saneados

A pesar de las tensiones que se han generado en el mercado de la vivienda y el problema social que se deriva de ello, desde el Banco de España advierten que el crédito hipotecario no presenta problemas de solvencia y se otorga con criterios de prudencia.

Los datos del INE marcan aumentos mensuales de récord en la concesión de hipotecas, incluso con un aumento del volumen medio por encima de los 174.000 euros. Las operaciones se hacen a un tipo medio del 2,84%, con el dato del Euríbor marcando un nivel para final de año de no más del 3%.

El Banco de España no pone en duda la legitimidad ni las razones que la CNMC ha esgrimido para abrir un expediente a las seis principales entidades bancarias españolas por posibles prácticas contrarias a la competencia. Se les acusa, concretamente, de marcar un suelo en el coste de los créditos del 3%, frente a las ofertas a la baja que puedan surgir.

Tanto esos bancos -BBVA, Santander, Caixabank, Unicaja, Bankinter y Sabadell- como el supervisor del sector aseguran que esas trabas a la competencia no existen. Es más, España tiene en ese nivel del 3% uno de los precios más bajos de Europa en sus hipotecas, en un mercado en el que las entidades sacan ofertas cada día.

El informe sobre vivienda presentado esta semana por el Banco de España demuestra, además, que no hay un riesgo elevado en las operaciones que se están cerrando, como sí ocurrió durante la burbuja.

Los datos demuestran que apenas un 13% de los préstamos que se concedieron en 2025 pudieron pasar del límite del 80% del valor de la vivienda que se ponía como garantía real. De la misma manera, apenas el 11% suponían un coste mayor del 35% de la renta neta del hogar en cuestión.

Es más, si se mezcla un dato con el otro (muchas de esas operaciones son coincidentes), el riesgo conjunto de créditos con estándares menos contenidos se sitúa en apenas el 0,2%. Este proceso explica, además, que el ratio de morosidad de la banca en estas operaciones se contenga en niveles del 2%.

La peor situación la tienen quienes están pagando un alquiler y quieren dar el salto para comprar un piso en España. Ya el coste de ese alquiler se suele llevar una media del 30% de su renta en las principales capitales.

Eso hace que apenas un 15% de esos casos puedan tener ahorro suficiente como para pedir un crédito sobre el 80% del valor de la vivienda, pese a que podrían llegar a pagar menos del 35% de su renta como letra mensual.