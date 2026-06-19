La compraventa de viviendas baja un 1,8% en abril y encadena cuatro meses de descensos

En diez comunidades autónomas aumentaron las compraventas, destacando los incrementos en Cantabria (+22,5%), País Vasco (+8,8%) y Cataluña (+7,6%).

Las operaciones sobre viviendas usadas descendieron un 2,4%, mientras que las de viviendas nuevas aumentaron un 0,6%.

La compraventa de viviendas bajó un 1,8% en abril respecto al mismo mes del año anterior, sumando 53.241 operaciones.

La compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones. Su menor cifra desde el pasado mes de agosto. Así lo ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el cuarto mes del año, la compraventa de viviendas encadena cuatro meses consecutivos de retrocesos después de que en enero, febrero y marzo bajara un 5%, un 0,5% y un 2,2%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en abril fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 2,4% interanual, hasta las 41.783 operaciones.

Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 0,6%, hasta las 11.458 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en abril fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas.

En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 49.946 operaciones, un 1% menos que en abril de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,3%, hasta un total de 3.295 transacciones.

En tasa intermensual, la compraventa de viviendas bajó un 13,1% tras retroceder tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-13,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-12,2%).

Por CCAA

En los cuatro primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,4%, con caídas del 4% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,9% sobre viviendas usadas.

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el cuarto mes del año, con 10.661, seguida de Cataluña (8.810), Comunidad Valenciana (7.880) y Madrid (5.880).

En diez regiones se vendieron el pasado mes de abril más viviendas que en igual mes de 2025 y en siete se vendieron menos, principalmente en Navarra, donde las compraventas de vivienda disminuyeron un 29%, y en Madrid y Castilla y León, con descensos del 11% y del 9,4%, respectivamente.

Por contra, entre las diez comunidades autónomas que presentaron avances interanuales en las compraventas de vivienda destacaron los incrementos de Cantabria (+22,5%), País Vasco (+8,8%) y Cataluña (+7,6%).

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de abril las 188.475 fincas, un 1,7% más que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 1,4% más de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación subieron un 2,8% interanual; las transmitidas por herencia aumentaron un 2,9%, y las operaciones por permuta disminuyeron un 29,5%.