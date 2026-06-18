El Banco de España avisa al Gobierno: limitar las subidas de los alquileres en vigor dispara el precio de los nuevos contratos

El acceso a la vivienda es especialmente difícil para jóvenes e inmigrantes, que deben destinar una gran parte de su renta al alquiler en zonas de alta demanda.

La subida media de los nuevos alquileres en 2024 alcanza el 16,5%, mientras que la actualización en contratos existentes se limita al 1,7% anual.

El informe señala que las medidas de control de precios y los incentivos fiscales pueden reducir la oferta de viviendas en alquiler y distorsionar el mercado.

El Banco de España advierte que limitar las subidas de alquiler en vigor incrementa notablemente el precio de los nuevos contratos.

El análisis que el Banco de España tiene en marcha sobre el mercado de la vivienda en España y sus efectos sobre la economía lanza serias dudas sobre la efectividad de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para intentar controlar la elevada demanda que se ha generado en los últimos años.

Tras criticar la falta total de coordinación entre Estado, CCAA y ayuntamientos para solventar el problema social de la vivienda, su informe advierte de que medidas como los incentivos fiscales, los avales para la compra o la limitación de las subidas del alquiler en zonas tensionadas, pueden limitar la generación de oferta y el control de los precios, en lugar de facilitar el funcionamiento del mercado.

A juicio de los analistas del supervisor bancario, son medidas que pueden ser útiles para contener la demanda a corto plazo, pero pueden tener efectos indeseados si no mejora la oferta. Por eso advierte que “sería deseable una monitorización para examinar sus efectos y la detección temprana de los posibles riesgos”.

Según los datos recogidos en los portales inmobiliarios en los últimos cinco años, la salida de nuevas viviendas para alquilar a partir de 2024 presenta subidas de renta de hasta el 16,5% sobre la media, más del doble de lo que venía sucediendo en los cuatro años anteriores, en los que ese dato no ha dejado de crecer.

En el caso de los nuevos contratos que se hacen sobre inmuebles que ya estaban alquilados en el mercado con anterioridad, las subidas reales (descontada la inflación), se colocan en el entorno del 4,6%.

Esos dos datos contrastan con los incrementos limitados por ley de la actualización anual que se genera tras la firma del primer contrato, que pueden estar en el 1,7% e incluso presentar recortes en términos netos si se descuenta el efecto de la inflación.

Lejos de solucionar el tema de los incrementos del precio de los alquileres, y su efecto posterior en el precio de los pisos que salen al mercado, el Banco de España advierte de que ese fenómeno pone en evidencia que hay “un proceso de capitalización de rentas futuras del alquiler en el momento de la firma del contrato por parte de los propietarios”.

Este proceso de fijación de precios tendría como objetivo cubrirse ante las regulaciones que limitan los aumentos por debajo de la inflación y que reducen el rendimiento real esperado del contrato de alquiler.

El informe advierte que “este hecho endurecería las condiciones de acceso de los nuevos entrantes, que se enfrentan a esfuerzos más elevados en el momento de la firma del contrato del alquiler; estos esfuerzos, en términos reales, se reducen progresivamente a lo largo de la duración del contrato”.

Este fenómeno se produce cuando se ha reducido de forma significativa en 2025 el número de personas con vivienda en propiedad en España hasta el 73,3%, casi diez puntos menos de los que había hace apenas una década.

El supervisor bancario señala que los controles que se sostienen en el tiempo suponen una disminución de la renta real de los propietarios de vivienda. Pero esa reducción afecta a los incentivos para acometer inversión residencial y “disminuiría la oferta de nuevas viviendas en alquiler en relación con una situación en la que estos controles de precios no se aplican”.

“En el caso de que se materializaran estos riesgos, las ganancias de bienestar de corto plazo sobre los hogares vulnerables debidas a los controles de precios se verían compensadas por pérdidas de bienestar a medio y largo plazo”, señala el informe.

El propio director general de Economía de la entidad, David López Salido, ha advertido que "todas estas medidas deben ser muy transitorias para que no empeoren el problema de oferta que hay en el mercado".

Jóvenes e inmigrantes

El supervisor bancario no ve problemas en el mercado hipotecario como para tomar medidas de restricción por el momento. Pero advierte que si la oferta sigue sin mejorar a medio y largo plazo, el mercado puede presentar distorsiones en precios y alquileres que son especialmente graves para colectivos como los jóvenes de menos de 35 años y los inmigrantes.

El estudio del Banco de España, que sigue abierto, demuestra que en el año 2007 había un 41% de jóvenes entre 18 y 35 años que podían comprar una vivienda. Y ese ratio ha caído al 22% en 2025. No obstante, también hay menos porcentaje de población en esa edad ahora (18%) que hace casi veinte años (25%).

Aun así, los datos confirman que los alquilados en España deben dedicar más de la tercera parte de su renta en el pago de la renta mensual en las zonas de alta demanda, como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y las Islas Baleares.

Los jóvenes y los nuevos residentes (inmigrantes) que llegan a las grandes ciudades son los que más sufren el problema de la vivienda en esas zonas. Comprar una vivienda para ellos supone dedicar la renta neta que entra en el hogar entre siete y diez años.

Casi el 90% son propiedad de particulares. Y el 76% solo tienen una vivienda en alquiler. Solo el 1,2 tienen más de 6 y el 0,2 más de once.

La tremenda amalgama de datos que analiza el informe coloca en 46 años la edad media a la que en España se accede a la compra de un piso, con un esfuerzo considerable que en la mayor parte de los casos supera el 30% recomendado de la renta familiar.

En lo que se refiere al alquiler, el 90% de los pisos son propiedad de particulares. Y dentro de ese colectivo, el 76% tiene una sola vivienda alquilada. Solo el 1,2% tienen más de seis pisos y el 0,2% son grandes tenedores con más de diez.

Es precisamente esa rigidez de la oferta a largo plazo lo que, a juicio del Banco de España, puede dar al traste con la efectividad de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para intentar controlar la demanda de forma urgente.

En el caso de la subida de impuestos a la compra de pisos por no residentes, en un mercado turístico como el español, puede ser efectivo a corto plazo en zonas muy tensionadas (Málaga o la Comunidad Valenciana), pero no está demostrado que sirva para bajar precios o subir la oferta.

Los avales que el Estado o las CCAA otorgan para la compra de vivienda ante los problemas de pagar por delante la entrada, pueden servir para no detraer ahorro de los compradores y facilitar su acceso a una hipoteca.

Pero la limitación que se establece por parte de los gobiernos autonómicos sobre ciertos niveles de precios, hace que el efecto de esta medida sea muy poco efectivo en zonas de alta demanda o tensionadas. De hecho, es una de las opciones que menos se está utilizando en el mercado.

De la misma manera, el informe del Banco de España alerta de que los bonos o los beneficios fiscales que se establecen en algunas CCAA para la compra o el alquiler, son ineficaces en una situación en la que no mejora la oferta en el mercado.

El informe alerta de que esas ventajas fiscales, con el paso del tiempo, se trasladan casi siempre a los precios de venta o a las rentas de alquileres. Esa es una de las causas por las que los caseros suben el precio de los nuevos alquileres que hacen en la firma de nuevos contratos.

Y detrás de esas subidas del alquiler también estarían las limitaciones en las actualizaciones anuales que se imponen en determinadas zonas tensionadas de algunas comunidades autónomas.