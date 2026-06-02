El Gobierno aprueba una nueva inyección de 260 millones a Casa 47 para construir 1.600 viviendas asequibles

Casa 47 también está concluyendo su primera oferta pública de compra, dotada con 100 millones, para incorporar viviendas de particulares o fondos en desinversión al parque público.

Se suman trabajos de adecuación de 40.000 viviendas de la Sareb y otras entidades públicas, que estarán disponibles para la ciudadanía cuando sean habitables.

Con esta aportación, los fondos totales transferidos a Casa 47 ascienden a 2.080 millones de euros, permitiendo que la entidad gestione 68 proyectos activos en medio año.

El Gobierno ha aprobado una nueva inyección de 260 millones de euros a Casa 47 para impulsar la construcción de 1.629 viviendas asequibles en 22 nuevos proyectos.

El consejo de ministros ha aprobado este martes una nueva inyección de 260 millones de euros a Casa 47, entidad perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para acelerar el parque público de vivienda asequible.

Estos nuevos recursos permitirán la puesta en marcha de 22 nuevos proyectos que suman un total de 1.629 viviendas, como ha explicado la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Con esta nueva inyección de 260 millones, que es la cuarta adenda al convenio, los recursos totales traspasados a Casa 47 alcanzan los 2.080 millones de euros y alcanzará los 68 proyectos activos por todo el territorio en medio año.

De estas, 44 son actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y 24 actuaciones de urbanización de solares con potencial para 22.000 viviendas.

A las obras de nueva construcción se suman los trabajos de adecuación de las 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y de otras entidades públicas que se pondrán a disposición de la ciudadanía a medida que estén en condiciones óptimas de habitabilidad.

En estos momentos, se está concluyendo la convocatoria piloto con la adjudicación de 171 viviendas y en los próximos meses se lanzará una nueva convocatoria con más de 600 viviendas, ya con el portal del inquilino en funcionamiento para facilitar el acceso a la ciudadanía.

Asimismo, Casa 47 está culminando su primera oferta pública de compra, dotada con 100 millones, para incorporar viviendas procedentes de particulares o fondos inmersos en procesos de desinversión al parque público, lo que aseguraría que esas viviendas "responden a su función social y no sirven a la especulación".