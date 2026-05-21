La vivienda, disparada: comprar una casa exige ya ocho años íntegros de ingresos de una familia española

El encarecimiento de los tipos de interés y el endurecimiento de condiciones hipotecarias reducen la asequibilidad y frenan la entrada de nuevos compradores al mercado.

La entrada para una vivienda requiere ahora 21 meses de salario bruto, tres más que en 2024, debido al aumento de precios e impuestos asociados.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, País Vasco o Málaga, el esfuerzo necesario puede duplicarse, llegando hasta 16 años de ingresos familiares.

El precio de la vivienda en España ha subido un 20% en dos años y obliga a las familias a dedicar ocho años íntegros de ingresos para comprar una casa.

La crisis de la vivienda continúa este 2026. El precio de las casas volverá a subir en dobles dígitos este año. Muy por encima de la inflación general y del poder adquisitivo de la población, claro. Para poder comprar una propiedad, las familias españolas tienen que dedicar el equivalente a ocho años de sus ingresos íntegros.

Así lo indica un informe elaborado por Oxford Economics al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. "La subida del 20% en los precios de la vivienda durante los últimos dos años significa que los hogares necesitan ahora ocho años de ingresos brutos para comprar una propiedad, un año entero más de lo que se necesitaba en 2023", recoge el texto.

En lugares como Madrid, Barcelona, las Islas Baleares y Canarias, el País Vasco o Málaga, esta cifra puede duplicarse fácilmente.

Una situación crítica que se traslada a las hipotecas, cuyas condiciones también se endurecen.

Concretamente, un comprador necesita ahora 21 meses (cerca de dos años) de salario bruto para costear la entrada (y sus impuestos) de una vivienda y poder acceder a la correspondiente hipoteca.

Estos 21 meses, indica el análisis (al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia), son tres más que en 2024.

El análisis, que está firmado por Ángel Talavera, incide en que este pago inicial supone la suma del 20% del valor de la propiedad, más un 10% adicional en impuestos y costes administrativos. Y su incremento está suponiendo una "restricción vinculante" para que los nuevos compradores entren al mercado.

El precio de la vivienda en España sube el doble que la media europea.

Todo ello en un contexto en el que los tipos de interés se van a endurecer. Y, por tanto, también el Euríbor, que marca la mayoría de las hipotecas en España.

"El período de tipos de interés más bajos ha terminado, ya que el conflicto en Oriente Próximo ha traído expectativas de subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en los próximos meses", indica el informe.

"El tipo Euríbor a 12 meses —al que están vinculadas la mayoría de las hipotecas en España— ha subido 50 puntos básicos en los últimos dos meses y es probable que termine el año más alto de lo que comenzó. Los bancos también planean endurecer sus criterios de concesión de crédito antes de otorgar préstamos para la compra de vivienda, lo que añade un viento de contra adicional".

Esto, sumado a las subidas de precios constantes, reduce la asequibilidad de los inmuebles residenciales.

"La asequibilidad se está convirtiendo rápidamente en la métrica clave a seguir". ¿Por qué? Porque un número suficiente de hogares se está quedando fuera del mercado.

Esto aboca a una "desaceleración en la actividad" que ya está empezando a ver en las compraventas de este mismo año.

A esto hay que sumar el previsible enfriamiento de los flujos migratorios y del mercado laboral. Esto debería contribuir a enfriar la demanda de vivienda.

Si esta tendencia continúa, "las subidas de precios deberían comenzar a moderarse en términos intertrimestrales", indica el informe. Esto dará como resultado que los precios de la vivienda suban un 11% interanual este año (menos que en 2025) y que se desaceleren al 5% en 2027.

De hecho, igual que otros analistas, un estallido de burbuja inmobiliaria similar al de hace 16 años no se encuentra entre sus pronósticos.

"Aunque el mercado continúa calentándose, seguimos viendo riesgos limitados desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica y financiera. La posición financiera de los hogares ha mejorado sustancialmente durante el ciclo actual, que no está siendo alimentado por una gran acumulación de deuda", matiza el documento.