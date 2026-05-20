El precio de la vivienda sube en España el doble que la media europea mientras la construcción de casas cae

El 9,5% de la población española vive en casas sobrepobladas, aunque la media europea es mayor, con un 16,8%.

Pese al aumento de precios, la construcción de viviendas cayó en España un 3,3%, mientras que en la UE creció un 5,2%.

España fue el quinto país de la UE donde más se encareció la vivienda, solo superado por Hungría, Portugal, Bulgaria y Croacia.

El precio de la vivienda en España subió casi un 13% en 2025, más del doble que la media europea del 5,5%.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuatro de cada diez españoles consideran que el mayor problema que existe en el país es el acceso a la vivienda. Los precios para adquirir una casa siguen creciendo, año tras año. Y pese a que la demanda sigue aumentando, los datos apuntan a que la construcción de inmuebles residenciales está cayendo en España.

Así lo recogen los datos más recientes de Eurostat (correspondientes a 2025), que indican que la subida del precio de la vivienda en España más que duplica la media europea.

Concretamente, el coste de comprarse una casa en España se elevó el año pasado casi un 13%, mientras que la media de incremento en la UE fue del 5,5%

De hecho, la vivienda española fue la quinta que más se encareció en el Viejo Continente, sólo superada por Hungría (18,3%), Portugal (17,6%), Bulgaria (14,6%) y Croacia (14,1%).

En este contexto, cabría esperar que nuestro país disparara la construcción de inmuebles residenciales. Sin embargo, no es así.

Los datos de Bruselas avisan de que los permisos para construir viviendas cayeron en 2025 un 3,3%. En cambio, en la Unión Europea crecieron una media del 5,2% respecto al año anterior.

En este plano, sólo están peor que España seis países: Finlandia (-3,9%), Bélgica (-5,5%), Austria (-7,6%), Luxemburgo (-14,8%), Países Bajos (-15%) y Grecia (-24%).

El precio de la vivienda en España sube el doble que la media europea.

Las claves que han conducido a esta situación, en el caso español, provienen, especialmente, de la falta de suelo urbanizado (un problema que se quería abordar con la Ley del Suelo que se estrelló en el Congreso), los numerosos planes urbanísticos judicializados y los elevados plazos para obtener las licencias de obra que hay en nuestro país.

La carestía de vivienda está llevando a que en España haya cada vez mayor sobrepoblación en las viviendas. Es decir, que cada vez hay más personas viviendo en una casa y prolifera el alquiler de habitaciones.

Así, un 9,5% de la población española vive en casas sobrepobladas, tal y como entiende esta expresión Eurostat. Un 4,4% más que el año pasado.

Con todo, España está por debajo de la media europea en este sentido. El Viejo Continente, que no está libre de la crisis de vivienda, tiene una media de 16,8% de la población en esta situación.

Y es que la crisis de vivienda es un problema extendido por toda la Unión. La media de personas que tienen que hacer esfuerzos económicos para pagar sus casas está en el 7,7% (en España baja ligeramente, hasta el 7,2%).