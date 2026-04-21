El Gobierno da luz verde al nuevo 'Plan Estatal de Vivienda' con cuatro meses de retraso

La Administración central asumirá el 60% de la inversión y las comunidades autónomas el 40%, lo que ha generado críticas por parte de gobiernos autonómicos del PP.

El 40% del presupuesto se destinará a vivienda protegida, el 30% a rehabilitación y el otro 30% a ayudas para jóvenes, reducción del esfuerzo financiero y zonas tensionadas.

El Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, triplicando el presupuesto anterior.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el proyecto recoge también lo que ha definido como "cláusula antifraude", lo que implica que los registros de demandantes de vivienda quedarán blindados para evitar la adjudicación fraudulenta de viviendas a quienes no las necesitan.

Además, ha remarcado que "ni un céntimo se destinará a la especulación".

El diseño de este plan se ha realizado para corregir "el desequilibrio entre la oferta y la demanda", según ha explicado la ministra.

Así, ha añadido que el objetivo es "construir más vivienda, rehabilitar e incrementar entretanto para ayudar a las personas que más dificultades tienen".

El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con estos fondos tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

Inversión

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que la Administración central asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

Este punto fue uno de los más criticados por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), que aseguraron que la exigencia de financiación rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las comunidades, llegando a calificar el nuevo plan de vivienda de "ideológico".

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.

El texto, que recoge aportaciones de las autonomías, llega al Consejo de Ministros con casi cuatro meses de retraso respecto a los planes iniciales de la cartera de Isabel Rodríguez, que preveía aprobarlo al cierre del año pasado, pero que lo pospusieron para trabajar en el acuerdo con las comunidades autónomas.

El plan llega mediante un Real Decreto, por lo que no deberá contar con el aval del Congreso de los Diputados, y entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Algunas de las novedades que recoge el nuevo Plan Estatal de Vivienda son ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente de hasta 300.000 euros o ayudas de más de 10.800 euros para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico.