Sucesión en Neinor: Jordi Argemí será el nuevo CEO de la compañía a partir de 2027

Las claves

Las claves Generado con IA Neinor Homes ha anunciado que Jordi Argemí será el nuevo CEO de la compañía a partir del 1 de enero de 2027. Francisco de Borja García-Egotxeaga dejará el cargo de consejero delegado a finales de 2026 y pasará a ser asesor sénior. Jordi Argemí, actual CEO adjunto y director financiero, será nombrado co-CEO para garantizar una transición fluida y la continuidad estratégica. La dirección de Neinor destaca la posición de fortaleza y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa en los últimos años.

Neinor Homes ha anunciado este lunes la aprobación del plan de sucesión de su consejero delegado, Francisco de Borja García-Egotxeaga Vergara. Dejará el cargo a finales de 2026 para ser relevado por el actual CEO adjunto y director financiero, Jordi Argemí García.

Según se desprende de una nota de prensa y del hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el directivo entrante asumirá plenamente sus funciones desde el 1 de enero de 2027 tras cumplirse con el debido proceso societario.

Asimismo, se ha acordado el nombramiento de Argemí como co-CEO de Neinor para asegurar una "transición fluida y la plena continuidad en la ejecución de la estrategia de la compañía". Por otra parte, García-Egotxeaga continuará vinculado a la empresa en calidad de "asesor sénior" una vez abandone su puesto.

"Partimos de una posición de fortaleza, con un buen desempeño en nuestro plan estratégico, y seguiremos enfocados en ejecutar con disciplina, creciendo de forma eficiente en capital y continuando generando valor sostenible, así como retornos atractivos para nuestros accionistas", ha afirmado Argemí.

"Ha sido un privilegio liderar Neinor durante estos siete años y estoy muy orgulloso de haber cumplido de forma consistente nuestros objetivos a lo largo de todo este periodo", ha indicado, de su lado, García-Egotxeaga, que ha calificado de "muy sólida" la situación actual de Neinor.