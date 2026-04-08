El precio por metro cuadrado sube hasta un 32,7% en las ciudades dormitorio

Desde el mínimo de 2015, el precio de la vivienda ha subido un 68%, aunque aún está un 4,5% por debajo de los máximos de 2007.

En las grandes capitales, el precio medio se sitúa en 5.960 €/m² en Madrid, 5.176 €/m² en Barcelona y 6.426 €/m² en San Sebastián.

Las mayores subidas se registran en ciudades dormitorio, destacando Alfafar (Valencia) con un aumento del 32,7% y Coslada (Madrid) con un 23,5%.

El precio por metro cuadrado de vivienda sube un 14,3% en España, hasta 1.987 €/m² de media en el primer trimestre.

El precio por metro cuadrado ha subido en toda España un 14,3% en el primer trimestre, situándose en una media de 1.987 €/m2. Este incremento también se refleja en las ciudades dormitorio, es decir, municipios cercanos a grandes urbes en los que residen personas que trabajan en ellas.

En el entorno de Valencia se registran los mayores aumentos interanuales, según datos de Idealista: Paiporta (+20,7%); Mislata (+24,7%); Torrent (+26,8%); Burjassot (+29,6%) y Alfafar (+32,7%).

En la ciudad de Valencia, el precio medio ha crecido un 14,4%, hasta los 3.339 €/m2. Dentro de su área, Alboraya es la ciudad dormitorio con el precio más elevado, alcanzando los 4.063 €/m2.

En Madrid, las ciudades dormitorio que más se han encarecido son Fuenlabrada (+19,6%); Leganés (+20,2%); Mósteles (+20,6%); Getafe (+20,8%) y Coslada (+23,5%).

En la capital, el precio medio ha aumentado un 12% en un año y ya alcanza los 5.960 €/m2, mientras que la ciudad dormitorio más cara es Alcorcón, con 3.259 €/m2.

En Barcelona, lideran las subidas interanuales Badalona (+6,6%); Sabadell (+7,1%); Tarrasa (+7,1%); Santa Coloma de Gramenet (+13,2%) y L'Hospitalet de Llobregat (+13,3%).

El precio medio en la capital catalana ha aumentado un 7,7% y es de 5.176 €/m2, y dentro de la provincia, la ciudad con el precio más alto es L'Hospitalet de Llobregat, con 2.869 €/m2.

En el área de Sevilla se repite la misma tendencia, con subidas en todos los municipios analizados: Alcalá de Guadaíra (+15,8%); La Rinconada (+17,2%); Camas (+18,5%); Tomares (+19,1) y Mairena de Aljarafe (+20,4%).

El precio medio en la capital andaluza es de 2.790 €/m2 y ha subido un 9,1%. La ciudad dormitorio de la provincia con el valor más alto es Tomares, con 2.341 €/m2.

En San Sebastián, las tres ciudades dormitorio con datos disponibles muestran una evolución desigual: Zarautz (-0,1%); Hondarribia (+10,2%) y Pasaia (+15,4%).

El precio medio en San Sebastián se sitúa en 6.426 €/m2, y el más alto entre sus ciudades dormitorio corresponde a Zarautz, con 6.168 €/m2.

Aumento general

El precio de la vivienda en España aumentó un 14,3% durante el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Si se descuenta la inflación, el incremento real fue del 11,8%, situando el valor medio en 1.987 €/m², según el último informe de Tinsa by Accumin.

Desde el mínimo registrado tras la crisis inmobiliaria, en el verano de 2015, el precio de la vivienda (tanto nueva como usada) ha subido un 68%, aunque todavía se mantiene un 4,5% por debajo de los máximos de 2007.

En términos reales, el aumento desde ese mínimo ha sido del 32%, mientras que el nivel actual sigue un 34% por debajo del pico previo a la burbuja.