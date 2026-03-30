Consumo avisa a inmobiliarias y fondos de que deben de aceptar prorrogar alquileres en sus 100.000 viviendas

Consumo exige a las empresas máxima diligencia y la implantación inmediata de procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de la medida.

La prórroga obligatoria afecta a contratos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, si lo solicita el inquilino.

El Ministerio de Consumo ha enviado una carta a 13 inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas en España para informarles de la obligación de prorrogar contratos de alquiler.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en toda España. En ella les informa de que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si así lo solicitan los inquilinos.

Según ha comunicado el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, la carta, remitida por la Dirección General del Consumo, informa a estas 13 inmobiliarias y fondos de la aprobación el pasado 20 de marzo por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que contempla la prórroga de los contratos de alquiler como parte de la respuesta del Gobierno al impacto económico de la guerra en Irán.

Las medidas contempladas en esta norma, que ya están en vigor y cuya convalidación en el Congreso tendrá lugar en unas semanas, afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, sector en el que operan estas inmobiliarias, por lo que les recuerda la obligación de cumplir con lo recogido en el decreto.

La carta explica que, en virtud de esta prórroga extraordinaria, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler de vivienda habitual una vez finalice la duración de éste por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato caduque entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

"Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor", subraya el Ministerio.

Procedimientos internos

Consumo ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato.

Tanto el ministro Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han llamado en los últimos días a los inquilinos que cumplan con los requisitos a pedir la prórroga de sus contratos de alquiler aprovechando que se va a apurar el plazo máximo de un mes para su debate y convalidación en el Congreso.

Por ahora, el Gobierno cuenta con los suficientes apoyos para sacarlo adelante. De ser así, la norma decaerá pero habrá estado vigente durante un mes. De ahí la urgencia de los de Yolanda Díaz animando a los inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos.

Este decreto de vivienda fue aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 20 de marzo, en el que los ministros de Sumar se negaron a que la cita arrancara hasta conseguir la prórroga en los contratos de alquiler.

Ésta no se incluyó en el decreto anticrisis de medidas fiscales --que ya ha sido convalidado--, pero sí en otro decreto distinto, que aún está pendiente de convalidación.