Inacabadas por la crisis y ahora a la venta por 90.000€: el ansia de pisos reactiva un centenar de VPO olvidadas en Huelva

Las claves nuevo Generado con IA Un centenar de VPO inacabadas desde 2008 en La Palma del Condado serán terminadas y puestas a la venta por 92.000 euros. La promotora Lyra Home ha adquirido el proyecto por cinco millones de euros para reactivar viviendas bloqueadas tras la crisis inmobiliaria. Las viviendas, de 70 metros cuadrados, incluyen plaza de garaje y trastero, y serán adaptadas a la normativa actual tras años de abandono. La iniciativa busca responder a la escasez de vivienda protegida en municipios medianos, donde los precios han subido más de un 11% en un año.

La ebullición que vive el mercado de la vivienda acaba de demostrarse con un paso más que simbólico en La Palma del Condado, donde un centenar de VPO que estaban inacabadas desde 2008 por el estallido de la crisis se dispone a despertar del letargo al que fue sometido por sorpresa.

Las viviendas vuelven a tener obreros dispuestos a rematarlas; la idea es que salgan cuanto antes a la venta por 92.000 euros, todo un golpe en una zona ávida, como en el resto de Andalucía, de metros cuadrados.

La peculiar historia surge con la adquisición por parte del grupo Lyra Home del activo al fondo internacional Coral Home. La operación, que implica una inversión de cinco millones de euros, es un hito para el comprador, que arranca así su actividad en vivienda asequible en municipios medianos.

En estas zonas Lyra Home pretende explotar una circunstancia muy concreta: recuperar promociones residenciales que quedaron bloqueadas tras la crisis inmobiliaria para sacarlos a la venta por menos de 100.000 euros.

Y esta es su primera incursión, prácticamente oportunidad y problema a partes iguales. Porque las viviendas paralizadas en La Palma –107 VPO de unos 70 metros cuadrados cada una y 25 adosados de venta libre–, símbolo del desastre que dejó el estallido de la burbuja, habían generado inconvenientes en la zona.

Era abandono a medio hacer, un paisaje de semiconstrucción que, tras 15 años sin cambios, fue foco de actos vandálicos sobre los edificios inacabados.

"Hemos asumido su finalización para devolverlo al mercado como vivienda protegida, con márgenes ajustados pero sostenibles”, ofrece como explicación Jorge Marín, fundador de Grupo Roarjo y socio de Lyra Home, compañía que también está participada por la constructora Esteban Portillo.

Lo que proponen es lanzar al mercado VPO de tres dormitorios, con plaza de garaje y trastero, así como los citados adosados.

Además de acabar la obra, van a acometer trabajos de rehabilitación estructural y adecuación técnica para adaptar las viviendas a la normativa vigente, actualizada en estos años de paralización.

Escasez de VPO

El caso de La Palma, celebrado por su alcaldesa, Rocío Moreno, con la que los promotores han colaborado estrechamente –"este tipo de iniciativas son fundamentales para que la población pueda asentarse en el municipio”, ha enfatizado– ha dado una sacudida a otros municipios medianos en los que desde hace años no se impulsan nuevas promociones de vivienda protegida.

Es lo que ha impulsado los precios de la oferta ya existente en estas localidades, a un ritmo a veces incluso similar al de las grandes ciudades andaluzas.

Según los datos más recientes de Idealista, el precio de la vivienda usada subió un 20% interanual en febrero. En la provincia de Huelva la escalada en esos doce meses fue del 11,2%.