Sin salón, sin convivencia: el auge del piso compartido sin espacios comunes que encierra a los jóvenes en su cuarto

La falta de espacios comunes crea aislamiento y soledad, perjudicando la salud mental de los jóvenes, quienes viven toda su vida en su cuarto y sufren ansiedad, insomnio y sensación de fracaso.

Las condiciones para acceder a una habitación son cada vez más duras: pagos inmediatos, contratos inestables y reformas sin control técnico que afectan la habitabilidad.

El precio medio por habitación se sitúa en 425 euros en España y alcanza los 575 euros en Madrid, mientras la demanda sigue superando la oferta disponible.

El alquiler de habitaciones en pisos compartidos aumentó un 19% en 2025, pero la mayoría de la oferta elimina salones y zonas comunes para maximizar dormitorios.

La oferta de habitaciones en piso compartido creció un 19% interanual en 2025, en un contexto marcado por el auge de viviendas sin espacios comunes: pisos en los que salones y zonas compartidas se reconvierten en dormitorios.

Los precios por habitación subieron un 4%, hasta una media de 425 euros mensuales en España, según datos de la Idealista.

Aunque la oferta aumentó un 19% interanual, la demanda también creció un 3% y sigue superando ampliamente al stock disponible, lo que mantiene la presión sobre este mercado.

En Madrid, donde se concentra el 19% de toda la oferta nacional, el precio medio alcanza ya los 575 euros por habitación. Este escenario dibuja una realidad en las grandes ciudades: compartir piso ha dejado de ser una solución temporal para convertirse en una imposición estructural para miles de jóvenes.

El incremento de la oferta no ha aliviado la competencia: cada habitación recibe más interesados y las condiciones de acceso se endurecen, con pagos inmediatos para reservar y contratos cada vez más inestables.

El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sigfrido Herráez, advierte de que se trata de un modelo ya conocido.

"No podemos retroceder de forma tan agresiva. Esto se generalizó en los años 50 y 60, cuando muchas personas llegaban a ciudades como Madrid y alquilaban habitaciones hasta poder acceder a una vivienda mejor", explica Herráez a EL ESPAÑOL-Invertia.

A su juicio, la situación actual es una versión más extrema: "Se ha llevado al límite, por negocio y por necesidad, hasta poner en duda las condiciones de habitabilidad".

Herráez alerta además de prácticas que vulneran condiciones básicas: "No se puede admitir que se alquilen como vivienda habitaciones sin ventilación o iluminación".

También subraya la dificultad para medir el alcance real del problema: muchas de estas reformas se realizan sin control técnico ni registros oficiales.

"Los arquitectos somos ajenos a estas intervenciones y los ayuntamientos tienen dificultades para detectarlas. No hay una contabilización clara", concluye Herráez.

Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, coincide en el diagnóstico. "No es una elección flexible del espacio, es pura necesidad. Estamos transformando viviendas pensadas para convivir en soluciones de supervivencia", explica.

Sanz añade que "estamos ante un problema estructural y que la falta de vivienda se ha convertido en una auténtica pandemia social que está condicionando el proyecto de vida, especialmente de jóvenes y colectivos vulnerables".

En barrios como Malasaña, advierte, el impacto va más allá de lo individual: “Estamos perdiendo la diversidad orgánica que hacía funcionar estos entornos. Al eliminar los espacios comunes, se construyen barrios de extraños que solo comparten código postal”.

En esa misma línea, el presidente del Consejo General de Arquitectura Técncia de España concluye que se está "pasando de barrios de vecinos a auténticos parques temáticos de dormitorios".

Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, señala que "la conversión de salones y estancias principales en habitaciones responde únicamente a maximizar la rentabilidad del inmueble".

Además, advierte de las consecuencias técnicas de estas intervenciones: en muchos casos se derriban muros sin respetar elementos comunes, como los shunts de ventilación, y se alteran instalaciones como la calefacción central.

Martínez Torres apunta a una doble causa. Por un lado, la presión del mercado: la escasez de vivienda, la caída del alquiler turístico y la inseguridad jurídica en el arrendamiento de larga duración empujan a algunos propietarios a buscar nuevas fórmulas de rentabilidad.

Por otro, el marco normativo: muchas de estas actuaciones se tramitan mediante declaración responsable, un procedimiento que considera insuficiente. "Deberían estar sujetas a licencia urbanística y a un mayor control administrativo", explica a este medio.

Vivir sin espacios comunes

Pedro (24 años), es estudiante de Psicología y vive en Malasaña. "He pasado por cinco pisos en cuatro años porque es imposible conseguir un contrato estable", cuenta a EL ESPAÑOL-Invertia.

La inestabilidad residencial ha marcado su experiencia desde que llegó a Madrid. Su primera vivienda fue un ático que compartía con su prima, donde ambos dormían en la misma habitación.

Después se mudó con desconocidos. "Era extraño llegar a casa y encontrarte con gente que no conocías", recuerda.

Más tarde compartió un piso de una sola habitación con su mejor amiga. Él dormía en el salón. "Pagábamos 500 euros cada uno porque era de un familiar suyo. Si no, habría sido el doble", explica.

Finalmente, tuvieron que separarse. "Era imposible encontrar algo para dos por ese precio, que es lo máximo que podemos permitirnos con ayuda de nuestras familias".

Pedro terminó alquilando una habitación en Malasaña. "Me hacía ilusión vivir en una zona donde suelo salir, pero la casa es un desastre", admite.

El día de la visita había varios interesados. "El dueño dijo que tenía ocho visitas más esa tarde y que, si la quería, tenía que pagar 350 euros en el momento. Y lo hice".

Hoy paga 700 euros al mes por una habitación en un piso de seis dormitorios sin salón, reconvertido en otra habitación y sin comedor. "Como no hay zonas comunes, toda la vida se hace en el cuarto. Ni siquiera la cocina tiene espacio para comer".

Su rutina es limitada: llega de la universidad, espera a que la cocina esté libre y come en su habitación. "Es duro tener que hacer toda tu vida en unos pocos metros. Comer, dormir, vivir… todo en el mismo sitio. Me genera ansiedad no saber cuándo podré vivir mejor".

Invitar a amigos tampoco es fácil. "Sólo pueden venir dos personas, no se puede poner música ni estar en zonas comunes. Todo tiene que hacerse dentro de la habitación, que apenas tiene espacio para una cama y un escritorio".

Vivienda y salud mental

La psiquiatra Carmen Reguiero advierte de que la desaparición de los espacios comunes tiene un impacto directo en la salud mental. "Cuando una casa pierde esos espacios, deja de ser un hogar y se convierte en un lugar para dormir", explica.

Recuerda que no se trata de un lujo: "Ahí es donde se construyen vínculos y se sostiene la función social de la vivienda".

También destaca la dimensión simbólica: "La casa es un refugio. Cuando se reduce a una habitación, esa función se debilita y aparece una sensación constante de provisionalidad que desgasta emocionalmente".

Reguiero insiste en que compartir piso no siempre implica convivir: "Se puede compartir techo y sentirse solo. La proximidad física no sustituye a la convivencia".

La falta de espacios comunes favorece lo que define como una "soledad organizada", especialmente entre jóvenes que viven en pisos muy compartimentados.

En consulta, observa cada vez más síntomas vinculados directamente a estas condiciones: "Ansiedad, insomnio, irritabilidad o sensación de fracaso que no responden a un trastorno previo, sino a no poder desarrollar una vida digna".

Indefensión aprendida

Cristina Sanz, psicóloga, advierte de que vivir en estas condiciones puede derivar en lo que se conoce como 'indefensión aprendida': "Cuando una persona percibe que no puede cambiar su situación, desarrolla una actitud pasiva que puede desembocar en síntomas depresivos".

La profesional explica que este fenómeno es cada vez más común entre quienes viven en precariedad habitacional: "Por mucho que estudien o trabajen, sienten que sus vidas no van a mejorar, lo que genera frustración, apatía y desencanto".