El fracaso de la Ley de Vivienda de Cataluña: más alquiler temporal y menos estabilidad

Tras un alivio temporal en los precios, en 2025 las rentas han vuelto a subir un 3% en Barcelona, y el mercado experimenta una 'elitización' que excluye a familias vulnerables y de clase media.

El alquiler de temporada ha crecido un 36% a nivel nacional, llegando al 29% de la oferta total, con incrementos especialmente altos en ciudades como San Sebastián, Sevilla y Madrid.

Las capitales con controles de precios han registrado descensos de doble dígito en la oferta de alquiler estable; Pamplona destaca con una caída del 26%.

La Ley de Vivienda en Cataluña ha provocado un aumento del alquiler temporal, representando el 64% de las ofertas en Barcelona, y una caída del 15% en la oferta de alquiler permanente.

Dos años después de la implementación de la Ley de Vivienda en Cataluña, el mercado comienza a mostrar un cambio claro en su estructura: cada vez hay más pisos destinados al alquiler temporal y menos disponibles para contratos de larga duración.

Barcelona se ha convertido en el ejemplo más claro de esta transformación. Actualmente, el 64% de las viviendas anunciadas se ofrecen como alquiler de temporada, según datos de Idealista.

Mientras que la oferta de alquiler permanente ha caído un 15%, reduciendo significativamente las opciones para quienes buscan contratos de larga duración.

Los últimos datos al cierre de 2025 muestran que todas las capitales que han sido declaradas zonas tensionadas -y aplican controles de precios- han registrado descensos de doble dígito en la oferta de alquiler estable.

El retroceso más acusado se produce en Pamplona, donde el stock de alquiler ha caído un 26%. Le siguen La Coruña (-21%), Lérida (-20%), Barcelona (-15%), San Sebastián (-15%), Tarragona (-14%), Bilbao (-10%) y Gerona (-6%). La única excepción entre los mercados regulados es Vitoria, donde la oferta ha aumentado un 8%.

Hacia el alquiler temporal

La normativa, diseñada para contener los precios en municipios con alta presión de demanda como Barcelona ha provocado un desplazamiento progresivo de viviendas hacia modalidades de arrendamiento menos reguladas.

A nivel nacional, la oferta de temporada -diferente de la turística- ya representa el 29% de la oferta total tras aumentar un 36% en el último año, frente al crecimiento mucho más moderado del alquiler permanente.

Entre los grandes mercados, el mayor incremento de este tipo de arrendamientos se registra en San Sebastián, donde la oferta ha crecido un 85% en el último año.

También destacan Sevilla (69%), Valencia (51%), Madrid (51%), Alicante (46%), Palma (27%), Málaga (23%), Bilbao (19%) y Barcelona (15%).

En algunos mercados pequeños, donde este fenómeno apenas existía, el aumento ha sido aún más abrupto.

Es el caso de Huesca, donde la oferta de alquiler temporal se ha multiplicado hasta crecer un 350%, o también en Ourense (227%), Lugo (214%), Teruel (200%) o Castellón de la Plana (147%).

Precios: del alivio al repunte

En los primeros meses tras la entrada en vigor de la regulación se produjo una moderación de los precios. En Barcelona, por ejemplo, las rentas llegaron a registrar descensos cercanos al 6%.

Sin embargo, ese alivio ha resultado temporal. Durante 2025 los precios han vuelto a repuntar un 3%, situando la renta media en la capital catalana en torno a los 1.153 euros mensuales.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, explica a EL ESPAÑOL-Invertia que "la desaparición de la oferta de alquileres permanentes y la aparición de los alquileres de temporada son consecuencia directa de la intervención del mercado del alquiler".

Añade que ante las "políticas punitivas y coercitivas contra los propietarios", muchos renuncian a alquilar sus viviendas de forma permanente y optan por otros mercados. Una de esas opciones puede ser el del alquiler de temporada o por habitaciones.

'Elitización' del alquiler

Desde Idealista reconocen que "la realidad del mercado muestra que con niveles de oferta en mínimos y una demanda desbocada, los propietarios se decantan por los perfiles que más seguridad les ofrecen, que son aquellos con un mayor potencial económico".

Iñareta explica lo que se denomina como la ‘elitización’ del alquiler: "Las familias vulnerables y de clase media se ven excluidas del mercado y se ven abocadas al alquiler de habitaciones o a abandonar las grandes ciudades en busca de pequeños municipios alejados de ellas".

¿La solución?

En este sentido, "las medidas de control pueden tener un efecto moderador en el corto plazo, pero el problema estructural del mercado residencial es la escasez de vivienda disponible", explica a este periódico Robin Decaux, CEO de Equito.

Para el directivo la solución es clara: "hay que aumentar la oferta de vivienda disponible, especialmente en las grandes ciudades".

Y para eso hay varias vías: facilitar la construcción de nueva vivienda, acelerar procesos urbanísticos, fomentar la rehabilitación del parque existente y promover modelos que permitan incorporar más vivienda al mercado del alquiler.