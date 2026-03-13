Casa 47 lanza una convocatoria de 100 millones para comprar viviendas privadas y destinarlas a alquiler asequible

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha puesto en marcha una convocatoria pública dotada con 100 millones de euros destinada a la compra de viviendas privadas en toda España.

El objetivo es incorporar estos inmuebles al parque estatal de vivienda y destinarlos posteriormente al alquiler asequible.

La convocatoria ya está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y también ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto durante un máximo de cuatro meses y concluirá el próximo 9 de julio a las 14.00 horas.

El presupuesto de la convocatoria se destinará a satisfacer el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de la compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación.

Las propuestas podrán realizarse de forma presencial en las oficinas de la entidad o mediante correo postal certificado, comunicando el envío a la Entidad Estatal de Vivienda (dpc@casa47.es) para que quede constancia del trámite realizado.

El procedimiento de adquisición será mediante concurso, lo que permite realizar una valoración individualizada de cada inmueble ofertado.

De esta manera se podrá atender a criterios objetivos y de interés público, tales como su adecuación al planeamiento urbanístico, el cumplimiento de condiciones técnicas y de habitabilidad o la adecuación a la demanda territorial.

Estas viviendas formarán parte del parque público de vivienda asequible de manera permanente, contribuyendo así al objetivo de ampliar el parque estatal de vivienda para alcanzar cuanto antes estándares europeos (8%).

El objetivo es lograrlo ya sea construyendo, rehabilitando, incorporando activos del Estado al patrimonio de Casa 47 o adquiriendo viviendas a través de su compra o cesión.

Casa 47 llevará a cabo la gestión integral de este parque estatal de vivienda, actuando en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación.

Asimismo, se hará cargo también de la entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.