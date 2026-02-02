Vivienda pide a plataformas como Airbnb o Booking la retirada de 86.000 pisos turísticos ilegales

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de registros obligatorios revocados, con 21.872 denegaciones, seguida por la Comunitat Valenciana y Canarias.

Madrid lidera el número de solicitudes revocadas para alquiler turístico, seguida de Barcelona, Marbella y Sevilla.

Estas viviendas solicitaron el número de registro de alquiler de corta duración, pero no lo obtuvieron por no cumplir los requisitos legales.

El Ministerio de Vivienda ha pedido a plataformas como Airbnb y Booking que retiren 86.275 anuncios de viviendas turísticas y temporales ilegales.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios.

Se trata, ha explicado este lunes el ministerio, de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos.

Ahora, las plataformas que tengan anunciados estos inmuebles –que puedes estar a la vez en varias webs– deben proceder a su retirada.

El aviso llega medio año después de que entrara en funcionamiento el registro único de alquileres de corta duración. España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que

obligaba a crearlo, ha remarcado el Gobierno.

Este registro hace que sea obligatorio contar con el código del registro, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De las 412.253 solicitudes de registro, unas 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico; es decir, de temporada, según el balance divulgado este lunes.

El Gobierno ha destacado a Madrid como la comunidad con "la gran anomalía" en este aspecto, dado que en esta región la mayoría de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada (83%), una categoría que se ha señalado como subterfugio para los propietarios que huyen del mercado tradicional del alquiler de larga duración.

Madrid, líder en solicitudes revocadas

Madrid, además, lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344.

Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).

En el ámbito autonómico, y en línea con los datos anteriormente expuestos, Andalucía es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872).

A continuación, Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números registros denegados.