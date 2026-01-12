Todos los anuncios de Sánchez en vivienda: 12 medidas, una ley y cinco reales decretos para construir y controlar el alquiler

La Ley de Vivienda ha introducido topes al alquiler en zonas tensionadas y nuevas protecciones para inquilinos, aunque ha recibido críticas por reducir la oferta y aumentar la inquietud entre propietarios.

Entre las 12 medidas anunciadas se incluyen limitar la compra de viviendas por extranjeros extracomunitarios, blindar el parque público y equiparar la fiscalidad del alquiler turístico a la hotelera.

El Gobierno endurecerá los contratos de alquiler de temporada y pondrá límites al arrendamiento de habitaciones, además de aprobar un nuevo real decreto-ley en materia de alquiler.

Pedro Sánchez ha anunciado nuevas medidas en vivienda, incluyendo una desgravación total del IRPF para caseros que renueven contratos sin subir el alquiler.

El presidente del Gobierno vuelve a tomar la iniciativa en materia de vivienda. Pedro Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo aprobará a través de un real decreto–ley la desgravación total del IRPF a los caseros que renueven los contratos sin subir el precio a los inquilinos.

También endurecerá los contratos de alquiler de temporada y pondrá límites al arrendamiento de habitaciones. Medidas que, en realidad, son apenas las últimas de una suerte de tsunami en la acción del Gobierno ante la crisis de vivienda.

Un alud de anuncios tanto en compra como en alquiler de vivienda. En esta legislatura el presidente ha anunciado 12 medidas, ha presentado una Ley –la de Vivienda– convertida en proyecto estrella y ha avanzado con cuatro decretos–ley. Cinco, si se cuenta el dado a conocer este lunes.

Todo en aras de poner coto a la crisis de precios de la vivienda, que se han disparado un 25% sólo desde 2023. Así las cosas, no parece que las medidas del Ejecutivo hayan tenido éxito.

El sector da por hecho que la escalada normativa va a continuar este 2026. Y es que se espera que la compra de vivienda se encarezca otro 7% de media y el alquiler suba hasta un 10%.

Límite a extranjeros y "blindaje" del parque público

Éstos han sido los movimientos del presidente del Gobierno para intentar atajar la situación.

Hace exactamente un año Sánchez desplegó una gran batería de medidas. Doce de una sentada.

Proponía entonces aumentar la construcción de casas, limitar la compra por parte de extranjeros extracomunitarios y blindar los inmuebles que se financien con dinero público.

¿Cómo? A través de la importante reforma fiscal que pretendía llevar a cabo el Ejecutivo. Con ella, el presidente se comprometió a "limitar la compra de vivienda de extranjeros extracomunitarios no residentes".

Su propuesta era fijar "un incremento de la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra de hasta el 100% del valor del inmueble".

Además, anunció un cambio de fiscalidad del alquiler turístico para equipararlo a otras actividades económicas, como los hoteles, y una modificación del régimen fiscal de las socimis: se condicionarían sus ventajas tributarias, para que en el caso de viviendas sólo se pudieran emplear cuando sirvan para alquiler asequible.

Además, como parte de esta reforma fiscal, el Ejecutivo propondría, aseguró, una exención del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda al precio que marque el índice de precios de referencia. Una medida que también abarcará a casas que estén fuera de zonas tensionadas.

Otro aspecto importante era el blindaje a la vivienda protegida por el Estado. ¿Cómo? Sánchez apuntó que se garantizaría por ley "que toda vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública". En cualquier caso, gran parte de este conjunto de medidas sigue sin aplicarse.

Ley de Vivienda

Esta batería de medidas llegaba casi un año y medio después de que entrara en vigor la Ley de Vivienda. Era una de las iniciativas estrella de esta legislatura, aseguró el presidente, y sentaría las bases de un nuevo modelo en España.

La norma introdujo medidas como los topes a las subidas de los alquileres en zonas tensionadas (aunque sólo en aquellas autonomías que lo pidan), el refuerzo de la protección frente a desahucios y cambios en los incentivos fiscales al alquiler, según se destine a alquiler asequible o se mantenga vacío.

Pero ha sido duramente criticada desde su nacimiento. Solo Cataluña y País Vasco han aplicado las zonas tensionadas. Navarra está empezando a hacerlo.

No obstante, la medida causa graves reducciones en la oferta, según fuentes del mercado: los propietarios tienden a retirar del mercado la vivienda si su rentabilidad desciende.

A su vez, las propuestas para proteger a inquilinos vulnerables han disparado el miedo a la inquiokupación. Y mermado, aún más, las cifras de pisos disponibles.

Alquiler con opción a compra

Con todo, el Gobierno ha insistido en los beneficios de la ley, en la que se apoyará el próximo Plan Estatal de Vivienda, que tiene previsto entrar en vigor este año. La expectativa es triplicar los fondos respecto a su predecesor, hasta los 7.000 millones de euros.

Una de las medidas más novedosas que contiene esta estrategia es una nueva ayuda de cerca de 30.000 euros para relanzar el alquiler con opción a compra ante la imposibilidad de muchos ciudadanos de ahorrar una cantidad equivalente a la entrada de una casa.

El beneficiario de la ayuda no será el inquilino y aspirante a propietario, sino el vendedor. A él llegará de forma directa el importe de esta ayuda, que será como máximo de 28.800 euros por vivienda, siempre que lo venda en un máximo de tres años tras la firma del contrato.

Reales decretos

Otra importante palanca de acción han sido los reales decretos. Se han aprobado varios para ampliar las suspensiones de desahucios.

También para aprobar una cobertura que compensará a los propietarios ante eventuales impagos o daños en las viviendas, además del corte de suministros, que causen inquilinos menores de 35 años o vulnerables.

Este mismo lunes el presidente del Gobierno anunció un real decreto nuevo, centrado en este caso en el alquiler, y con una desgravación fiscal para los caseros que no suban la renta y nuevos límites al alquiler de temporada y por habitaciones.