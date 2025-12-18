El temor a no tener vivienda lleva a máximos de 16 años la firma de hipotecas pese a que se pide un 10% más que en 2024

El acceso a la vivienda es cada vez más complejo, especialmente en Madrid, Cataluña y Baleares, donde el ritmo de firmas muestra signos de agotamiento.

La elevada demanda y la escasa oferta están empujando los precios al alza, mientras el miedo a no poder acceder a una vivienda acelera la compra.

El importe medio solicitado en las hipotecas subió un 10% en un año, situándose en 167.080 euros, impulsado por la escalada de los precios de la vivienda.

La firma de hipotecas sobre viviendas alcanzó en octubre su máximo en 16 años, con 52.198 operaciones, según el INE.

El sector inmobiliario, convertido en una olla a presión por la escasez de oferta en nuestro país, empieza a llevar a máximos a un elemento crucial para que los ciudadanos se conviertan en propietarios: las hipotecas.

La situación en este apartado también amenaza con sobrepasar niveles históricos. Porque ya está en máximos. Este octubre, de hecho, se firmaron 52.198 hipotecas sobre viviendas, según datos de INE.

No se veía una cifra mayor desde septiembre de 2010; además, si se observa solo el comportamiento de octubre, considerado un mes de álgida actividad para este mercado, se concluye que ha sido el de mayor actividad en 16 años.

Pero sucede además que ese apetito sin freno convive con otro importante dato: el importe medio de lo que se pide al banco se ha disparado un 10% en apenas un año. De media ya se solicitan 167.080 euros para tener casa propia.

O sea, que se pida cada vez más al banco por la escalada de precios de la vivienda no afecta al número de operaciones firmadas. La conclusión a este comportamiento es que se nutre del miedo.

Poca vivienda

“Estamos viendo subidas de dos dígitos debido a la elevada demanda y la escasa oferta. El comprador está dispuesto a pagar más para no perder la vivienda, y eso empuja claramente los precios al alza”, apunta Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria.

Es un análisis que se basa también sobre el capital total prestado para hipotecas sobre viviendas. En octubre alcanzó los 8.721 millones de euros, un 11% más que un año antes, por el encarecimiento de las operaciones y también el mayor volumen de financiación por compra.

Pese a esto, nadie que pueda quiere perder el momentum de compra de vivienda. Diferentes voces del inmobiliario estiman que este año se van a firmar más de 500.000 hipotecas, en medio de un rally de operaciones de compraventa, que superarán ampliamente las 700.000.

Días de agitación a los que seguirá inevitablemente un valle, pronostican. Porque en 2026 los fuertes ritmos vistos en los últimos dos años no podrán mantenerse a pesar de la alta demanda: no habrá suficiente oferta.

Este no es un problema nuevo. El Banco de España calcula que el diferencial entre creación neta de hogares y vivienda nueva entre 2021 y 2025 asciende a 700.000 unidades.

Por este motivo, recientes estimaciones de CaixaBank Research apuntan a que la vivienda registrará un nuevo incremento el próximo año de hasta un 6,3%.

El importe de los préstamos, al alza

Para los bolsillos a los que ya les cuesta acometer la compra, entre otros motivos por la imposibilidad de ahorrar la esencial entrada (entre un 20 y un 30% del valor del inmueble), han decidido acelerar este año antes de que el escenario se complique.

Y también mientras los tipos de interés den respiro. De acuerdo con el INE, el tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en octubre en el 2,81%, por debajo del 2,85% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%).

Lo sabe el sector. Y advierte de lo que puede venir. "El mercado sigue instalado en la paradoja de las cifras de ventas e hipotecas en máximos, y un acceso a la vivienda cada vez más complejo”, advierten desde Pisos.com.

Si no acelera la oferta, los siguientes datos que se conozcan en meses arrojarán mayores importes de préstamos y un acceso más limitado para los compradores, vaticina Gulias.

"El mercado está fuerte, pero también muy exigente para el comprador”, concluye. Ya se observa de hecho en aquellas comunidades con precios más elevados por metro cuadrado, donde la firma de hipoteca ya muestra claramente la fatiga.

Porque si se compara la evolución en 12 meses de las hipotecas firmadas, el liderazgo es para los territorios menos tensionados: Extremadura (16,1%), Castilla-La Mancha (15,6%) y Cantabria (15,0%).

Pero en Madrid, por ejemplo, se ha firmado este octubre un 6% menos de lo que se firmó hace doce meses. En Cataluña, el incremento ha sido de apenas un 1,3%, y en Baleares cae un 5,3%.