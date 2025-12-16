Bruselas rechaza controles al precio de la vivienda como pide Sánchez y limita su acción al alquiler turístico

El plan incluye medidas para simplificar normas en el sector de la construcción y aumentar la financiación, además de una plataforma con el BEI para impulsar la vivienda asequible.

El primer Plan Europeo de Vivienda Asequible busca crear 650.000 hogares adicionales al año y facilitar la inversión pública y privada en vivienda.

Bruselas presentará en 2026 una propuesta para que regiones y ciudades puedan restringir los alquileres turísticos de corta duración en zonas tensionadas.

La Comisión Europea descarta imponer controles al precio del alquiler de larga duración, como pedía Pedro Sánchez, y limita su acción al alquiler turístico.

La Comisión de Ursula von der Leyen tiene previsto presentar en 2026 una propuesta legislativa que dará cobertura legal a las regiones y a las ciudades para imponer restricciones a los alquileres turísticos de corta duración -como los de Airbnb- en 'zonas tensionadas', con el fin de aliviar la escasez de vivienda y amortiguar la crisis de precios.

Sin embargo, Bruselas descarta por completo introducir controles al precio del alquiler de larga duración, como había reclamado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un intento de trasladar su Ley de Vivienda al ámbito europeo. Este tipo de intervención no es competencia de la UE, sino que corresponde a los Estados miembros, alega.

El Ejecutivo comunitario tampoco se plantea una prohibición absoluta de los alquileres turísticos, como la que ha decretado el Ayuntamiento de Barcelona, ni impondrá límites generales obligatorios. Su propuesta es más flexible: una “caja de herramientas” que cada municipio decidirá si activa o no.

La regulación de los alquileres de corta duración es uno de los pilares centrales del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, adoptado este martes por la Comisión, cuyo objetivo es promover 650.000 hogares extra al año en toda la UE, con un coste calculado de 150.000 millones de euros anuales en inversión pública y privada.

Aunque sus competencias en materia de vivienda son muy limitadas, Bruselas ha decidido mover ficha ante una crisis que se extiende a toda la UE. En la última década, el precio de la vivienda se ha disparado de media un 60%, mientras que los alquileres han subido un 20%. Al mismo tiempo, los permisos de construcción caen un 22% desde 2021.

Al Ejecutivo comunitario le preocupa, además, el fuerte auge de los alquileres turísticos en determinadas ciudades y barrios, que se ha vuelto "problemático" al elevar los precios y competir directamente con la vivienda de larga duración. En algunas localidades, este tipo de alojamientos ya representa hasta el 20% del parque residencial, tras crecer cerca de un 90%.

La UE ya aprobó en 2004 un primer reglamento sobre alquiler de corta duración, que obliga a las plataformas a suministrar a las autoridades nacionales datos sobre el número de noches alquiladas y de huéspedes. Pero esta norma de mínimos se ha revelado como insuficiente para ordenar el sector.

Por eso, el Ejecutivo comunitario plantea ahora un marco legal a escala europea que permita a los ayuntamientos imponer restricciones al alquiler vacacional, especialmente en aquellas zonas donde el mercado de la vivienda está tensionado.

Esta normativa pretende además dar seguridad jurídica a las autoridades locales, así como evitar una fragmentación normativa que genere contradicciones entre distintas leyes locales.

De hecho, muchos municipios europeos ya han tomado medidas, pero luego han tenido que enfrentarse a recursos legales planteados por las plataformas de alquiler turístico. "Por eso vemos la necesidad de tener un marco coherente a nivel europeo que les permita actuar", explican fuentes comunitarias.

A la hora de elaborar esta ley, Bruselas se inspirará en la única sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre este asunto, que data de septiembre de 2020. El fallo dice que combatir la escasez de vivienda constituye una razón de interés público que permite justificar la imposición de restricciones al alquiler turístico.

Además de regular el alquiler turístico, el Plan Europeo de Vivienda Asequible prevé toda una serie de medidas de simplificación de las normas para el sector de la construcción, reducción de la burocracia y aceleración de los permisos. No obstante, este paquete de desregulación no llegará hasta 2027.

En cuanto a financiación, la principal novedad que plantea la Comisión es una reforma de las reglas sobre ayudas públicas para facilitar las subvenciones nacionales a la construcción de vivienda asequible.

En el actual presupuesto plurianual de la UE, ya se han movilizado alrededor de 43.000 millones de fondos europeos para vivienda, una cantidad que Bruselas quiere aumentar en el próximo periodo 2028-2034. Finalmente, el Ejecutivo comunitario pondrá en marcha una plataforma específica con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar construcción residencial.