El Gobierno renombra a Sepes como Casa 47 y lanzará una oferta pública de 100 millones para adquirir vivienda

El alquiler no superará el 30% de los ingresos del inquilino, pudiendo reducirse hasta un 30% en Madrid y un 50% en Málaga respecto a los precios actuales.

Los contratos de alquiler gestionados podrán durar hasta 75 años, con revisiones cada 14 años, y estarán dirigidos a personas con rentas entre 2 y 7,5 veces el IPREM.

'Casa 47' gestionará el parque público de vivienda siguiendo cuatro ejes: planificación seria, construcción de calidad, participación vecinal y enfoque en las personas.

El Gobierno renombra la entidad Sepes como 'Casa 47' y lanza una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir viviendas destinadas a alquiler asequible.

El Gobierno renombrará a la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Sepes, como 'Casa 47' dentro de su reconfiguración y lanzará además una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que incorporar como alquileres asequibles.

Las novedades han sido anunciadas por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la presentación en Madrid de la nueva Entidad Estatal de Vivienda, el vehículo en el que ha estado trabajando el Ministerio de Vivienda este último año, y cuyo germen es Sepes, para gestionar el parque público de vivienda a precios asequibles.

El nuevo nombre es un guiño evidente al artículo 47 de la Constitución española, que consagra a la vivienda como un derecho.

Hecho el anuncio, Rodríguez ha explicado que Casa 47 se sustenta en cuatro ejes: "planificación, construcción, hacer barrio y contar con las personas".

Sobre el primero, la ministra ha afirmado que se busca construir con rigor y seriedad para "no repetir los errores del pasado" y planificando dónde se construirá el parque público estatal, con el objetivo de que las casas no se construyan en zonas que se puedan inundar para evitar acontecimientos como los vividos en 2024 con la Dana en Valencia.

Sobre el segundo eje, Rodríguez se ha limitado a indicar que se busca construir con calidad y viviendas "dignas". Además, ha indicado que todo lo que se va a construir estará blindado permanentemente, para lo que el Gobierno ha introducido mecanismos legales en la nueva Entidad Estatal de Vivienda para que lo construido con dinero público sea "para siempre".

Respecto al tercer eje, Rodríguez ha indicado que se involucrará a los vecinos en el proceso de construcción de barrios para hacerlo más participativo.

Por último, la ministra de vivienda ha asegurado que Casa 47 busca poner a las personas en el centro dándoles tranquilidad y asequibilidad para lo que los contratos de alquiler de vivienda gestionados por la empresa pública serán de hasta 75 años, con revisión cada 14 años para ver si se mantienen las circunstancias para estar en el alquiler asequible.

Acceso con rentas entre el 2 y el 7,5 del IPREM

"Nadie va a destinar más del 30% de rentas a pagar el alquiler", ha expuesto la ministra, que ha indicado que como requisito económico las personas que accedan a las mismas deberán tener rentas entre el 2 y el 7,5 del IPREM.

Rodríguez ha afirmado que el precio del alquiler de la vivienda no se fijará en función de lo que ha costado construirla, sino de lo que la ciudadanía "puede pagar".

De esta manera, en un municipio como Madrid, la renta del alquiler a pagar bajarían un 30%, y en Málaga se podrían reducir las rentas del alquiler hasta un 50%.

"Esta entidad es la pieza fundamental para dar respuesta a una política compleja", ha recalcado la ministra.