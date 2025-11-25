Los precios de récord de la vivienda seguirán al alza en 2026: la compra se encarecerá un 7,8% y el alquiler, un 6,8%

La situación del alquiler será especialmente difícil, afectando a jóvenes y familias que no pueden acceder a la compra, y se señala la necesidad de consenso y soluciones urgentes por parte de las administraciones.

Se prevé que las operaciones de compraventa superen las 740.000 en 2026, un 5% más que en 2025, destacando el auge de la obra nueva con un crecimiento interanual del 30%.

La escasez de vivienda y el bajo ritmo de construcción, muy por debajo de la demanda, impulsan el aumento de precios tanto en venta como en alquiler.

Los precios de la vivienda en España seguirán subiendo en 2026, con un encarecimiento estimado del 7,8% en la compra y del 6,8% en el alquiler.

No habrá tregua en 2026 para uno de los grandes problemas de España: la escasez de vivienda. El desfase entre una demanda que no deja de crecer y una oferta incapaz de seguirle el ritmo provocará de nuevo incrementos de los precios que ya están en máximos, tanto en venta como en alquiler.

Así lo pronostica pisos.com, que tras un análisis de la situación de la construcción, de la oferta disponible, miedos de propietarios ante la regulación del alquiler y jóvenes sin ahorros para pagar una entrada concluye que la compra de vivienda va a encarecerse un 7,8% y el alquiler un 6,8% el próximo año.

"Se está construyendo muy por debajo de lo que necesita el mercado", ha insistido su responsable, Ferran Font.

Nada de esto es nuevo, pero no tiene visos de soluciones a corto plazo, admite, lo que va a generar una angustia aún mayor de la que, asegura, son conscientes las administraciones.

La propuesta de la plataforma es que se genere un consenso de mínimos sobre un asunto que afecta transversalmente a la sociedad. Los incrementos que pronostican para 2026 son inferiores a los vistos en 2025: del 13,7% en precios de venta y 10,3% en alquiler, lo que da una falsa idea de alivio porque en realidad lo que sucede es que se están llegando al límite de operaciones posibles o de cuotas que pueden asumirse.

"Es difícil sostener los crecimientos que observábamos", apunta Font, que remarca que los tipos de interés están bajos, apenas por encima del 2% y eso anima a que, ante la seguridad de que los precios solo tienen un camino de subida, muchos hayan tomado la decisión de lanzarse próximamente a la compra.

De ahí la expectativa de que sigan creciendo las operaciones, que podrían superar las 740.000 el próximo año, lo que supondría un 5% más de lo que se estima al cierre de este 2025, en el que nada ha crecido más que el apetito por la obra nueva: cuenta con un crecimiento del 30% interanual en compraventas.

Con semejante demanda y la construcción estancada, el coste de la vivienda es actualmente el mayor registrado nunca en nuestro país, aseguran desde Pisos.com, que no prevé mejoras mientras no se corrija el desequilibrio, muy especialmente en grandes capitales y sus áreas periféricas y metropolitanas.

Si la compra se complica, la situación en alquiler será, directamente, "dramática". "No da respuesta a jóvenes o familias que no pueden comprar", subraya Font, que ha instado a las administraciones a, en aras de buscar soluciones a corto plazo, no ven a grandes tenedores como "enemigos" sino como potenciales aliados.