Neinor sube un 12,5% el precio de su opa sobre Aedas sólo para minoritarios, hasta los 24 euros por acción

Neinor busca cerrar la adquisición de forma rápida y ordenada, alineando a todos los accionistas y defendiendo que la operación no tiene precedentes en el mercado.

La segunda opa obligatoria solo se activará si las aceptaciones no superan el 50% de los derechos de voto de Aedas, excluyendo el 79% ya pactado con Castlelake a 21,3 euros por acción.

La subida responde a las inquietudes de los minoritarios sobre el precio inicial y busca conseguir mayor aceptación en la operación.

Neinor Homes incrementa en un 12,5% la oferta para accionistas minoritarios en su opa sobre Aedas Homes, elevando el precio a 24 euros por acción.

Neinor Homes ha aumentado en un 12,5% la contraprestación que pagará a los minoritarios en su oferta pública de adquisición (opa) sobre Aedas Homes, hasta los 24 euros por acción, tras las "inquietudes trasladadas por los accionistas minoritarios" sobre el precio inicial ofertado y la necesidad de aprobar una segunda opa obligatoria.

La promotora inmobiliaria pretende así conseguir una mayor aceptación a su oferta, aunque esta segunda opa solo se activará en el supuesto de que las declaraciones de aceptación no lleguen al 50% de los derechos de voto de Aedas, excluyendo de este recuento el 79% en manos de Castlelake, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Neinor ya pactó en junio con este fondo una contraprestación de 21,3 euros por acción para hacerse con su 79%, una operación que espera concluir durante el cuarto trimestre de 2025 tras la aprobación de la misma por parte de la CNMV en los próximos días.

Sin embargo, ese precio de 21,3 euros está lejos de los 24 euros (descontando los dividendos entregados con posterioridad) en los que cotizaba Aedas Homes antes de anunciarse la opa, lo que ha causado inquietud en los minoritarios, así como la calificación de este precio como 'no equitativo'.

Por ello, Neinor subirá hasta los 24 euros el precio por acción en una segunda opa, con el objetivo de que sea calificado como 'equitativo', según lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 1066/2007.

De esta forma, la opa obligatoria posterior se lanzará, sujeto a la oportuna autorización de la CNMV, lo antes posible después de completarse la oferta voluntaria, con el objetivo de acelerar la adquisición del capital restante en manos de accionistas minoritarios.

"La prioridad de Neinor es cerrar la operación de forma rápida, ordenada y con todos los accionistas alineados, permitiendo que la compañía centre su tiempo y recursos en aquello que mejor sabe hacer: promover vivienda de alta calidad allá donde más se necesita", argumenta Neinor, que defiende que esta operación "no tiene precedentes en el mercado".