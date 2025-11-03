Acciona vende una cartera de más de 1.000 viviendas a la gestora Argis por 324 millones

La transacción, destacada como una de las más relevantes del año en el mercado español de 'Construido para vender', incluye once activos en distintas fases de construcción que finalizarán en 2026.

La división inmobiliaria de Acciona ha llegado a un acuerdo con la gestora española de capital integrado Argis para la venta de 1.016 viviendas en Madrid, Barcelona y Terrassa por 324 millones de euros, según ha informado este lunes en un comunicado.

En concreto, dicha transacción, una de "las más relevantes del año" en el mercado español de 'Construido para vender' (BTS por sus siglas en inglés), refuerza, según la compañía, la estrategia de rotación selectiva de activos del área de negocio de Acciona y su compromiso con el desarrollo residencial sostenible de calidad en España.

Así, asesorada por Jones Lang Lasalle (JLL), la venta incluye once activos en distintas fases de construcción, que prevé culminar en 2026, ubicados en diversos puntos de España.

En concreto, en Madrid, en el barrio de Tetuán, próximo al Paseo de la Castellana y a diversos nodos empresariales, se encuentra un activo de 120 viviendas de uno y dos dormitorios distribuidas en siete edificios. También en la capital española, pero en este caso en la Calle Orduña, en el área de influencia de Madrid Nuevo Norte, se sitúa un activo de 292 viviendas de uno a tres dormitorios.

De su lado, en Barcelona, en La Marina del Port se ha vendido un activo con 184 viviendas de uno a tres dormitorios. Por último, en la también ciudad catalana de Terrassa se encuentra un activo de 420 viviendas de uno a tres dormitorios.

Además, dicho complejo forma parte del proyecto de "regeneración urbana" impulsado por la firma en la localidad en el ámbito conocido como 'AEG', configurándose como la "nueva zona central de la ciudad".

Por último, la firma ha destacado que dicha operación de venta refuerza su posicionamiento como uno de los "principales promotores residenciales de España, con un modelo que combina solidez financiera, innovación constructiva y compromiso ambiental".

En cuanto al valor bruto de los activos de su cartera inmobiliaria, Acciona ha señalado que este se situaba a 30 de junio de este año en 1.879 millones, un 8,2% superior al 31 de diciembre de 2024.