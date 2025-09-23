El stock de vivienda en venta roza mínimos: solo hay un 9% más que en 2014

La oferta de viviendas en venta en el segundo trimestre de 2025 fue un 9% superior al mínimo histórico que se registró en España en el primer trimestre de 2014, según un estudio de Idealista con arreglo a las viviendas anunciadas en su plataforma desde el año 2014.

A pesar de que aún no se ha alcanzado el mínimo, son 35 las capitales de provincia en las que los compradores encuentran menos oferta disponible que nunca, entre ellas casi todos los grandes mercados como Alicante, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Palma, Sevilla y Valencia, mientras que en Málaga la oferta actual es un 17% superior al mínimo del otoño de 2014 y en Barcelona un 30%.

El listado de ciudades en mínimos de stock se completa con A Coruña, Almería, Ávila, Burgos, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Lugo, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Vitoria, Zamora y Zaragoza.

Según los datos de Idealista, las 3 ciudades que están más cerca de alcanzar su mínimo son Badajoz, con un volumen de stock solo un 2% superior al mínimo y Santander y Melilla, con un 3% más, seguidas de Logroño (5%) y Albacete (7%).

Granada es la que está más lejos de su nivel mínimo, ya que la oferta actual se sitúa un 232% por encima del mismo; seguida por Cáceres (107%), Ourense (94%), Córdoba (86%) y Jaén (80%).

Por provincias

Los volúmenes mínimos de stock en aquellas ciudades que no lo han alcanzado en este último trimestre se dieron todos a lo largo de 2014, excepto en Pontevedra, donde el mínimo se dio en el primer trimestre de 2015, y en Santander y Melilla, en el primer trimestre de 2025.

El número de provincias que experimentan una oferta en venta en mínimos históricos es 26, entre ellas también Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Sevilla o Valencia.

Entre las que están más lejos de ese punto destacan Granada (con una diferencia del 173% frente a su mínimo), Ourense (154%), Alicante (138%), Cáceres (113%), Jaén (108%), Córdoba (93%), Málaga (89%) o Girona (87%).