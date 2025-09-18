Los 30.000€ de ayuda para alquiler con opción a compra irán directamente al vendedor y si cierra el trato en hasta 3 años

Empieza a aflorar la 'letra pequeña' de la nueva ayuda para el alquiler con opción a compra en vivienda protegida, una medida dotada con cerca de 30.000 euros por beneficiario que puso en un primer momento en alerta al inmobiliario por su escaso detalle.

Al final, el beneficiario de la ayuda no será el inquilino y aspirante a propietario, sino el vendedor. A él llegará de forma directa el importe de esta ayuda, que será como máximo de 28.800 euros por vivienda.

La idea es que el Estado le ingrese la misma cantidad que haya pagado de alquiler el inquilino hasta llegar a esa cantidad tope y mientras dure este tipo de contrato, no podrá ser superior a tres años y debe concluir con la compraventa.

El vendedor, no obstante, podrá recibir aún más dinero público. Porque el nuevo Plan de Vivienda, actualmente en proceso de audiencia pública y por tanto susceptible de ser modificado, contempla que obtenga además un porcentaje de la totalidad de ese importe ingresado en concepto de alquiler.

Dichos porcentajes dependerán de las mensualidades que se hayan pagado, aunque con el límite de 25.920 euros por vivienda.

Todo, en definitiva, con una condición: que las cantidades ya abonadas por el inquilino y futuro comprador se descuenten en su totalidad del precio de adquisición de la vivienda.

Para que el sistema se active tanto los plazos como el precio del inmueble deberán estar negro sobre blanco en el contrato de arrendamiento. El vendedor, finalmente, podrá recibir la ayuda antes de formalizar la escritura de compraventa si en ella consta la ayuda.

Además, el tope de 35 años para el futuro comprador que quiera optar a estas ayudas deberá ser cumplido también en el caso de parejas que busquen de forma conjunta ser inquilinos-propietarios.

Presentación al sector

El impulso al alquiler con opción a compra es una de las medidas más novedosas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se espera esté cerrado a final de este año. El Gobierno quiere que se financie con 7.000 millones de euros, el triple que el plan vigente, que serán aportados en un 60% por el Estado y en un 40% por las comunidades autónomas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda al sector. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La mayoría de la inversión, hasta un 40%, se destinará a construir nueva vivienda protegida. Los detalles del plan han sido desgranados por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante varios representantes del sector.

Al encuentro han asistido representantes de UGT, CCOO, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) este miércoles y, trasladan varios asistentes a este periódico, las sensaciones son buenas. Al menos en lo referido a construcción.

Si hay algún recado es el de la necesidad de habilitar suelo para VPO, tanto para promotores públicos como privados. Lo ha remarcado la APCE, que pide modificar la regulación urbanística dado que "dificulta -e incluso paraliza- desarrollos urbanísticos una media de 16 años".

Su espíritu positivo contrasta con las reacciones generadas en la ayuda al alquiler con opción a compra. Las agencias inmobiliarias ya han mostrado sus recelos al enfatizar, como ya contó este periódico, que es importante que haya garantías para el promotor.

Porque con inyecciones de dinero público sobrevuela la duda de cómo se garantizará que el inquilino efectivamente haya podido ahorrar gracias a esta ayuda y tenga solvencia suficiente como para comprar la vivienda.