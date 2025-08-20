Grupo Lar y J.P.Morgan se alían para desarrollar 5.000 plazas de vivienda 'flexible' por 600 millones de euros

Inversores institucionales asesorados por J.P.Morgan Asset Management y Grupo Lar han firmado un acuerdo para crear una 'joint venture' y desarrollar alojamientos 'flexibles' en España con 5.000 camas por 600 millones de euros.

El objetivo de esta alianza estratégica es desarrollar en torno a 10 proyectos, inicialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, según han informado en un comunicado ambas firmas, que han sido asesoradas por Eastdil Secured, Uría Menéndez y Pérez-Llorca.

Las unidades de nueva construcción, completamente amuebladas, tendrán acceso a una variedad de zonas comunes y servicios incluidos, respondiendo así a una demanda residencial marcada por nuevos hábitos de movilidad, el aumento de hogares unipersonales, nuevos modelos de convivencia y el auge del teletrabajo.

La primera operación, ya confirmada, es un proyecto de 500 unidades en San Sebastián de los Reyes (Madrid), entre el centro comercial Plaza Norte 2 y el Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobendas, muy cerca del Parque Empresarial Arroyo de la Vega.

"Con este acuerdo, damos un paso decisivo para estructurar una plataforma 'best in class' que aspira a redefinir el concepto de vivienda en las principales ciudades españolas. El flex living es una respuesta estructural a las nuevas formas de vivir, trabajar y moverse en entornos urbanos", afirma el director de Living en Grupo Lar, Jorge Pereda.

Por su parte, el director de Adquisiciones de J.P.Morgan AM, Michele Russo, añade que este modelo "ofrece una respuesta estructural a las nuevas formas de vivir, trabajar y desplazarse en entornos urbanos, con un claro enfoque en la calidad, la sostenibilidad y en satisfacer las necesidades reales".