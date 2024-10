Ni Marbella ni Gandía: estos son los municipios favoritos de los estadounidenses para comprar vivienda en España

El precio de la vivienda sigue aumentado en España, ya sea nueva o usada. Y eso dificulta la compra por parte de los ciudadanos. Sin embargo, para otros ciudadanos de otros países siguen siendo auténticos ‘chollos’ si se compara con lo que cuesta en sus países de origen.

Por eso, no dudan en ‘dar el salto’ hasta España para invertir en ladrillo. Así ha quedado reflejado en un informe elaborado por la revista My Dolce Casa y que ha sido recogido por otros medios como la CNBC y el The New York Times.

En el mismo, se pone el foco en el mercado inmobiliario europeo, en general, y el español, en particular. Y lo que sorprende es que no recomienda invertir en lugares como de la costa como Marbella o Gandía, por ejemplo. ¿Cuál es su apuesta?

La recomendación para invertir en España

España sobresale, según la revista, por una serie de características como la seguridad, el buen clima, la población tolerante y la riqueza cultural. Además, el precio de la vivienda es asequible para los ciudadanos de Estados Unidos si se compara con lo que se paga en su país.

Así, y según My Dolce Casa, por lo que se paga por un estudio en Nueva York se puede comprar alguna mansión en determinadas zonas de España. En concreto, y lo pone como ejemplo, se puede adquirir por el mismo precio del estudio en la Gran Manzana un casa de 260 metros cuadrados en las islas Canarias con vistas al océano Atlántico.

Sin embargo, no son las zonas costeras las que recomienda la publicación. Más bien se trata de zonas de interior, o de la España Vaciada, en las que pone el foco. En concreto, dos son las regiones que indica como buenas oportunidades para invertir: Castilla-La Mancha y Extremadura.

¿Por qué estas dos regiones? Varias son las razones que pone sobre la mesa. Se trata de regiones con espacio, que tienen grandes propiedades inmobiliarias, su calidad de vida es tranquila y relajada, y poseen una gastronomía muy del gusto de los norteamericanos.

¿Cuál es el precio de la vivienda en estas regiones?

Cuatro son los ejemplos de municipios en los que los estadounidenses podrían desembarcar porque se conjugan todas las características antes indicadas: Consuegra, Almagro, Mérida y Cáceres.

Así, y según el último informe elaborado por Idealista, el precio medio de la vivienda en Consuegra (Toledo) es de 481 euros el metro cuadrado. Por tanto, una vivienda de 260 metros como la antes indicada, estaría en 150.060 euros.

En el caso de Almagro (Ciudad Real), dicho precio está en 692 euros el metro cuadrado (179.920 euros); en Mérida (Badajoz), es de 973 euros (252.980 euros); y, en Cáceres, de 1.313 euros (341.380 euros).

Más allá de estas localidades reseñadas en la publicación, hay otras opciones que también podrían ser interesantes para los ciudadanos de EEUU. Así, esa vivienda de 260 metros cuadrados costaría 244.920 euros en Sigüenza (Guadalajara); 186.940 euros en Almansa (Albacete); 240.760 euros en Tarancón (Cuenca); y 197.860 euros en Trujillo (Cáceres).

Si nos vamos a las capitales de provincia de Castilla-La Mancha y Extremadura, el precio sería de 417.820 euros (Albacete), 361.400 euros (Cuenca), 427.180 euros (Guadalajara), 430.820 euros (Toledo), 332.280 (Ciudad Real), 341,380 (Cáceres) y 251.160 euros (Badajoz).

Precios bastante más económico si los comparamos con las dos grandes capitales. En Madrid, una vivienda de esos metros cuadrados, por término medio, valdría 1.236.560 euros; y, en Barcelona, 1.185.860 euros.