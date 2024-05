Las inmobiliarias piden un pacto PSOE-PP para que la Ley de Suelo salga adelante con más seguridad jurídica

El sector inmobiliario avisa: la reforma de la Ley de Suelo es necesaria, pero se queda corta en materia de seguridad jurídica. Es por ello por lo que piden al Partido Socialista y al Partido Popular alcanzar un acuerdo para sacar adelante una norma que el sector ha venido reclamado para agilizar los trámites burocráticos que retrasan e, incluso, suspenden desarrollos.

Así lo transmiten fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, que coinciden en que la introducción de cambios en la citada norma resulta clave para poner coto a decenas de "chantajistas". Pese a ello, matizan, se debe aportar aún más seguridad jurídica al sector.

La norma impulsada por Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, contempla, entre otros aspectos, medidas para evitar que las denuncias contra proyectos urbanísticos o promociones inmobiliarias puedan retrasar indefinidamente las obras.

Este es uno de los principales objetivos que se marcó el Ministerio cuando elevó la norma al Consejo de Ministros hace dos meses. La idea es poner freno a estos 'profesionales del chantaje', ciudadanos que han hecho de la paralización de proyectos urbanísticos un negocio.

"Se trata de profesionales o chantajistas de la acción pública, que abusan de esta institución (la Justicia) con fines perversos y que no ayudan al interés general", denuncian desde el Ministerio.

En los últimos años han llegado a detener importantes proyectos en los juzgados, llegando los promotores a desistir de un gran número de ellos por temor a incurrir en importantes costes. También por este motivo, una importante terna de ayuntamientos ha decidido no impulsar desarrollos relevantes para sus municipios.

Cabe recordar que, mediante la acción pública urbanística, cualquier persona puede exigir ante la Administración o ante la jurisdicción contencioso-administrativa la observancia de la ordenación del territorio y el urbanismo, sin que sea necesario que se acredite ningún derecho subjetivo o interés legítimo.

Esto permite, según explica el Ministerio de Vivienda, que cualquier ciudadano pueda poner en marcha procedimientos legales con el fin de poder defender la legalidad urbanística. Esto motiva que, en algunos casos, errores de carácter formal fácilmente subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

El problema para el Partido Socialista es que sus socios de Gobierno no ven este asunto desde una misma óptica. Para Sumar -y para Podemos- esta reforma lo único que va a favorecer es la proliferación de pelotazos urbanísticos muy parecidos a los que se sucedieron en España durante la burbuja inmobiliaria. Ambas formaciones van a votar en contra, remarcando que supone una merma en los derechos de los ciudadanos.

Acuerdo PSOE-PP

El sector mira ahora al Partido Popular, que hace semanas anunció que rechazaba la norma y prepara enmiendas. El motivo no son desavenencias importantes en el contenido de la norma, según explica la formación. Los de Feijóo se quejan de que el PSOE "no les ha llamado para negociar", motivo por el que no han podido exponer sus consideraciones a la reforma.

"Si querían el apoyo del PP para aprobar esta ley, debían haberse sentado con nosotros, pero no han tenido ni una sola conversación. Así hace las cosas este Gobierno en este tema y en tantos: de forma unilateral, de espaldas a la realidad, a los expertos y de error en error", señalaron hace unas semanas.

Desde el Partido Socialista consideran que la reforma es lo suficientemente transversal como para que los populares la apoyen. El problema de fondo en esta materia son los desencuentros que se han dado entre ambas formaciones desde que se aprobó la Ley de Vivienda, Una norma que, independientemente de lo que pase con la reforma de la Ley de Suelo, va a seguir marcando el discurso de ambas formaciones.

Mientras que la cartera dirigida por Isabel Rodríguez apuesta porque todas las Comunidades Autónomas apliquen todas sus disposiciones, desde el Partido Popular han apostado por una estrategia de confrontación, rechazando taxativamente cualquier precepto que derive de esta.

Salvo sorpresa, el Partido Socialista votará mañana sin sus socios de Gobierno y sin el Partido Popular.