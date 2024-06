Colonial pasa a la ofensiva: 720M en ventas y Criteria para atacar los edificios más 'prime' de París, Madrid y Barcelona

Colonial pasa al ataque. La socimi del Ibex 35 -una de las dos que cotizan en el selectivo- está decidida a capturar la recuperación del ciclo inmobiliario a través de estrategias ofensivas de crecimiento. Para tal cometido, no solo cuenta con la liquidez que le ha brindado su programa de desinversiones -720 millones desde el 2022- sino también la inyección monetaria de CriteriaCaixa.

La empresa quiere atacar ahora los edificios más 'prime' de Europa. En concreto, de sus mercados: Madrid, Barcelona y París. Y es que la estrategia de acudir a por los edificios más selectos del continente parece funcionarle a la inmobiliaria. La empresa ha llegado a alcanzar rentas máximas de 1.000 euros el metro cuadrado al año en París, de 40 euros al mes en Madrid y de 28 en Barcelona.

"Con estos niveles de precio, el portafolio de Colonial marca la referencia prime en cada uno de los mercados donde opera", señalaba la empresa durante la junta de accionistas que se ha celebrado este jueves.

Los volúmenes de contratación están en máximos históricos y alcanzaron máximos históricos a cierre de 2023, con más de 158.000 m2, un 7% por encima de la cifra media alcanzada en la contratación de los últimos tres años. De hecho, en París, las oficinas están llenas, y alcanzan el 100%.

"El resultado de este avance se traduce en un crecimiento de ingresos anuales del Grupo sólido tanto en términos totales, con un 6%, como en términos comparables, con un incremento del 8% like for like", añade la compañía.

Fachada del edificio de Condorcet de Colonial. E.E.

La punta de lanza de este plan es el proyecto Alpha X, un proyecto que EL ESPAÑOL-Invertia explicó hace un mes y que sirvió a Bruguera y Viñolas para convencer a Criteria. La inversión prevista es de 385 millones, repartidos en cuatro activos en París, Madrid y Barcelona que suman más de 110.000 metros cuadrados. Las rentas adicionales asociadas a este proyecto alcanzan los 64 millones anuales.

"El Alpha X identifica una nueva cartera de proyectos de regeneración urbana y usos mixtos de gran volumen, bien diversificada y con fuerte capacidad de generación de valor, estimada entre 400 y 600 millones", precisan desde la empresa.

Antigua sede de la multinacional tecnológica IBM en Madrid, propiedad de Colonial. E.E.

Todo este plan va acompañado de un programa de reducción de deuda. En 2023, la empresa logró reducir sus obligaciones por 491 millones, hasta los 4.864 millones. En este sentido, cabe destacar que la compañía tiene cubiertos los vencimientos de deuda hasta el año 2027.

A pesar de la ambición del plan Alpha X, Colonial mantendrá su nivel de desinversiones durante los próximos años. En total, otros 500 millones para continuar con la rotación de su cartera.