Andalucía quiere pedir a los dueños de más de 2 viviendas turísticas por provincia ser autónomos o empresarios

Con la idea de "profesionalizar" la gestión de la vivienda turística que prolifera en Andalucía, la Junta presidida por Juanma Moreno plantea limitar a los propietarios la explotación de pisos turísticos. Les propone seguir haciéndolo como hasta ahora con un máximo de dos inmuebles por provincia. Si quieren hacerlo con más, deberán o bien convertirse en autónomos, o bien constituirse como empresa gestora, o ceder su uso a una empresa gestora.

Es la principal novedad que recoge el borrador de un decreto, estos días aún en exposición pública, que modificará otro de 2016 para regular los pisos turísticos. La meta, repite el Gobierno andaluz, es profesionalizar el sector, sobre todo tras una proliferación de pisos que ha disparado en los últimos años quejas de vecinos, hoteleros y empresarios turísticos.

¿Y qué propone? El texto del borrador indica que se establece la limitación de explotación de dos viviendas por provincia, "salvo que se trate de una empresa gestora, dedicada profesionalmente a la actividad". También habrá salvedad si el propietario pasa a ser autónomo.

"De esa manera consideramos que podemos conseguir que haya una declaración bien como autónomo, o bien constituyéndose en sociedad, de esa actividad económica", señala a este periódico María Rueda, directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta.

Porque, subraya, ésa es la clave: la declaración. "Nosotros lo que queremos es que esté declarada la actividad, que no haya fraude y no haya intrusismo", señala.

Es decir, que dejen de producirse situaciones, por ejemplo, de particulares que gestionan "cinco, ocho o diez viviendas" que constan como residencias y que "ejercen una actividad económica que no está declarada, con personas que trabajan y no están dadas de alta".

Una vez entre en vigor el decreto, lo que se espera que suceda en algún momento del verano, con mayor probabilidad en septiembre, los titulares de más de dos viviendas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía en una misma provincia dispondrán de un plazo de un mes para adaptarse, "debiendo figurar como empresas gestoras" concluido ese plazo, incide el borrador.

En caso contrario, se eliminarán del registro las últimas viviendas inscritas "hasta cumplir con lo señalado". Hasta dos. Las restantes "no podrán ejercer su actividad de forma legal", resume Rueda.

Fuentes del sector indican a este periódico que alrededor de 2.500 personas se verían forzadas a hacer esta transición por superar el límite de dos viviendas turísticas por provincia. Hasta ser nuevos profesionales.

De acuerdo con los datos de la Junta, en Andalucía hay registradas 105.927 viviendas de uso turístico. La mayoría están en Málaga, donde figuran unas 60.000. Le siguen Cádiz, con 15.539, y Sevilla, con 9.070.

La limitación a dos viviendas por particular y provincia es una evolución que bebe de otras experiencias. Miguel Ángel Sotillos, al frente de Fevitur, que reúne al 60% de los 311.000 apartamentos y viviendas de uso turístico que existen en nuestro país, señala en este caso a la Comunidad Valenciana.

La medida andaluza, una evolución

"Allí la figura de empresa gestora existe desde el año 1993. En la Comunidad Valenciana un particular puede llevar hasta cuatro viviendas, si tienes cinco tienes que ser empresa gestora. O eres empresa, o se lo das a una empresa", explica.

Andalucía lo reducirá a dos porque entiende que esa es la medida a partir de la cual se profesionaliza el sector, incide Rueda. El borrador ha contado con debate de organizaciones de propietarios, empresarios y la federación andaluza de Fevitur, que remarca su satisfacción con el resultado por otorgar "seguridad jurídica".

No sólo para empresarios o vecinos, también para ayuntamientos. Ahora tendrán la potestad de limitar las viviendas de uso turístico por edificio o sector, justificándolo con "razones imperiosas de interés general". De acuerdo con Rueda, se trabaja aún para delimitar esos supuestos.

El decreto andaluz se desarrolla mientras la Comisión Europea trabaja en la armonización de la regulación de los alquileres turísticos. Bruselas está elaborando un marco regulatorio para el sector de los alquileres de corta estancia a nivel europeo y requiere a los gobiernos que deseen avanzar en este sentido que aguarden a final de año, cuando previsiblemente ya tendrá preparado su proyecto.

Es un asunto que no preocupa en Andalucía. "Nosotros hemos mirado ya el borrador de normativa europea. No entra en contradicción", asegura Rueda. De todas formas, agrega, "en el caso de ser necesario, se adaptaría". "No pasa nada", concluye.

